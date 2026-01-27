Frederiksena: Dānija meklēs vienošanos ar ASV par Grenlandi, bet no teritorijas neatteiksies
Dānija sliecas darīt visu, ko tā var, lai panāktu vienošanos ar ASV par Grenlandi, taču no teritorijas neatteiksies, intervijā vācu raidsabiedrībai ARD sacīja Dānijas premjerministre Mete Frederiksena.
Jautāta, vai Grenlandes teritorija varētu tikt nodota ASV, premjere atbildēja noraidoši. "Nē, tas nav iedomājams," sacīja Frederiksena.
ASV prezidents Donalds Tramps izraisījis krīzi attiecībās ar pārējām NATO valstīm, uzstājot, ka Grenlandei, Dānijas autonomajai teritorijai, jābūt ASV kontrolē.
Davosā Pasaules ekonomikas forumā Tramps paziņoja, ka šī mērķa sasniegšanai netiks izmantots militārs spēks, bet pēc sarunām ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti pavēstīja, ka atteicies no nodoma noteikt jaunus muitas tarifus Eiropas valstīm, kas paudušas stingru atbalstu Dānijai.
Kā intervijā ARD sacīja Frederiksena, tas strīdā ar ASV uzskatāms par panākumu. "Kad Eiropa ir vienota, aizstāv sevi un runā vienā balsī, tad tas darbojas," sacīja premjere. "Tagad mums ir diplomātisks ceļš ar amerikāņiem, un mums ir jāskatās, vai mēs varam panākt vienošanos," norādīja Frederiksena.
Premjere atteicās sniegt sīkāku informāciju par ar ASV risināmo sarunu saturu un sacīja, ka nav skaidrs, cik ilgas būs šīs sarunas.
"Paralēli sarunām, ko mēs pašlaik risinām ar amerikāņiem, mums, eiropiešiem, ir skaidri jāapzinās, ka vecā pasaule ir zudusi," viņa teica.
"Es neticu, ka tā atgriezīsies. Tādēļ mums, eiropiešiem, ir ārkārtīgi svarīgi paļauties uz pārapbruņošanos," rezumēja Frederiksena.