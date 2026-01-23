ASV vēlas atcelt jebkādus ierobežojumus militārajai klātbūtnei Grenlandē
ASV vēlas pārskatīt aizsardzības līgumu ar Dāniju, lai atceltu jebkādus ierobežojumus to militārajai klātbūtnei Grenlandē, ziņo aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz avotiem.
1951. gadā noslēgtā vienošanās dod ASV armijai plašu piekļuvi Grenlandei operāciju veikšanai, tostarp ļauj būvēt salā militārās bāzes. Tomēr līgumā teikts, ka ASV ir jāinformē Dānija un Grenlande un jākonsultējas ar tām, pirms veikt "jebkādas būtiskas izmaiņas" militārajās operācijās un objektos. ASV vēlas mainīt šo formulējumu, lai nodrošinātu, ka ASV nesaskaras ar nekādiem ierobežojumiem savu plānu īstenošanā, ziņo "Bloomberg".
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien intervijā telekanālam "Fox Business" paziņoja, ka ASV iegūs tādu militāro piekļuvi, kādu vēlas. "Mēs Grenlandē varēsim izvietot visu nepieciešamo, jo mēs tā gribam. Būtībā tā ir pilnīga piekļuve bez laika vai termiņu ierobežojumiem," pavēstīja ASV prezidents.
"Bloomberg" norāda, ka joprojām nav skaidrs, vai Dānija un Grenlande ir gatavas piekrist šādām izmaiņām. Dānijas premjerministre Mete Frederiksena izteikusies, ka Dānija un Grenlande ir atvērtas 1951. gada līguma pagarināšanai, bet plašākus paskaidrojumus nesniedza.
Iespējamās vienošanās ietvaros tiek apspriesta arī iniciatīva aizliegt valstīm, kas nav NATO locekles, iegūt tiesības uz retzemju minerālu ieguvi Grenlandē, ziņo laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz avotiem. Saskaņā ar to teikto šis aizliegums galvenokārt attiektos uz Ķīnu un Krieviju.