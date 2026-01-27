ASV oficiāli izstājušās no Parīzes klimata nolīguma
Šī ir otrā reize, kad Savienotās Valstis izstājušās no šīs vienošanās.
ASV prezidents Donalds Tramps jau savas pirmās prezidentūras laikā panāca ASV izstāšanos no Parīzes klimata vienošanās, bet prezidents Džo Baidens vēlāk šo lēmumu atcēla. Pēc atgriešanās Baltajā namā Tramps inaugurācijas dienā 2025. gada 20. janvārī vēlreiz parakstīja rīkojumu par Savienoto Valstu izstāšanos no Parīzes klimata nolīguma, kura mērķis ir ierobežot globālo sasilšanu zem diviem grādiem pēc Celsija, salīdzinot ar laiku pirms rūpnieciskās revolūcijas, bet ideālā variantā - zem 1,5 grādiem pēc Celsija.
Izstāšanās process ilga gadu un noslēdzās otrdien.
ASV nepiedalījās arī ANO Klimata pārmaiņu konferencē (COP30), kas pagājušā gada novembrī notika Brazīlijas pilsētā Belenā.
Izstāšanās no Parīzes klimata nolīguma nozīmē, ka ASV vairs neuzskata par saistošiem šīs vienošanās mērķus ierobežot globālo sasilšanu. Turklāt izstāšanās atstāj ievērojamu finansējuma trūkumu, tostarp klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās atbalstam, kas ir īpaši svarīgs nabadzīgākām valstīm.
ASV ir otrā lielākā siltumnīcefekta gāzu emitētāja pasaulē aiz Ķīnas, un tas nozīmē, ka šim lēmumam būs tālejošas sekas attiecībā uz klimatu.
Pamatojoties uz pašreizējo globālo klimata politiku, ANO lēš, ka līdz gadsimta beigām pasaulē gaidāma sasilšana par 2,8 grādiem, salīdzinot ar laiku pirms rūpnieciskās revolūcijas.
Saskaņā ar ANO aplēsēm ASV izstāšanās no Parīzes klimata nolīguma veicinās globālo sasilšanu vēl par 0,1 grādu. Klimata pētnieki apgalvo, ka katrs 0,1 grāds ievērojami pasliktina klimata pārmaiņas.
Pēdējās nedēļās Trampa administrācija paziņojusi arī par izstāšanos no ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC), kas pieņemta 1992. gadā Riodežaneiro Zemes samitā un ir pamatā visiem svarīgākajiem starptautiskajiem līgumiem klimata pārmaiņu jomā, kā arī par izstāšanos no ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) un citām ar klimatu saistītām organizācijām, starp kurām ir Starptautiskā Atjaunojamo energoresursu aģentūra (IRENA), "UN Oceans" un "UN Water".
Tramps, kas savā iekšpolitikā atbalsta fosilo degvielu izmantošanu, ir atklāti apšaubījis Zemes sasilšanu cilvēku darbības rezultātā un septembrī ANO augsta līmeņa samitā nosauca klimata zinātni par "joku".