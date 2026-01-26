ASV finanšu ministrs Besents runā par "referendumu", lai resursiem bagātā Alberta atdalītos no Kanādas
Turpinot ASV prezidenta Donalda Trampa agresīvo retoriku pret Kanādu, kārojot pēc tās bagātajiem resursiem, viņa finanšu ministrs Skots Besents aizrunājies par vietējiem separātistiem un iespējamo “referendumu”.
“Viņiem ir lieliski resursi. Albertas iedzīvotāji ir ļoti neatkarīgi cilvēki,” Besents pagājušajā nedēļā izteicies konservatīvajā tīmekļa vietnē “Real America’s Voice”, provokatīvi runājot par ar naftu bagātās Albertas provinces iespējamo atdalīšanos no Kanādas. “Klīst baumas, ka viņi varētu rīkot referendumu, lai izlemtu, vai palikt Kanādā vai nē... Cilvēki runā. Cilvēki vēlas suverenitāti. Viņi vēlas to, kas jau ir ASV.”
Besentam piebalsoja ASV republikāņu kongresmenis no Tenesī štata Endijs Ouglss. “Es domāju, ka Albertas iedzīvotāji piekristu uzskatam, ka viņi labprātāk nebūtu Kanādas daļa, bet kļūtu par ASV daļu, jo mēs gūstam uzvaras katru dienu,” viņš paziņoja.
Jāpiebilst, ka pirms dažiem mēnešiem ASV komentētājs nacionālās drošības jautājumos Brendons Veičerts izteicās, ka Trampa “51. štata retorika” patiesībā attiecas tieši uz Albertu. Bijušajam Trampa galvenajam padomniekam Stīvam Benonam viņš prognozēja, ka, ja Alberta nobalsos par izstāšanos no Kanādas, “mēs viņus atzīsim un pavērsim ceļu tās kļūšanai par 51. štatu” lielā mērā tādēļ, ka provincei ir milzīgi naftas, gāzes un retzemju minerālu krājumi. Pagājušajā nedēļā viņš konkretizēja šīs provinces sagrābšanas plānu. “Atcerieties, ka Teksasa un Kalifornija vispirms pasludināja neatkarību no Meksikas 1800.gados, izveidojot neatkarīgas republikas, bet vēlāk nobalsoja par iestāšanos savienībā,” viņš rakstīja savā blogā. “Tie ir Albertas speramie soļi, ja viņi sekmīgi nobalsos par neatkarību. Grūti noticēt, ka Vašingtona paciestu, ka pie tās robežas nenoteiktu laiku pastāv neatkarīga, ar enerģiju bagātā Alberta.”
Pirms dažām dienām Pasaules ekonomikas forumā Davosā Tramps atkal draudēja Kanādai, paziņojot tās premjerministram Markam Kārnijam: "Kanāda pastāv, pateicoties ASV. Atceries to, Mark, kad nākamreiz runāsi". Pirms tam viņš pastāvīgi ir runājis par Kanādu kā potenciālo ASV "51. štatu", bet Kārniju, tāpat kā viņa priekšteci Džastinu Trudo ņirdzīgi dēvējis par "gubernatoriem".
Separātismu atbalstošajai grupai “Stay Free Alberta” ir laiks līdz maijam savākt vismaz 177 732 paraksti jeb 6% no balsstiesīgajiem vēlētājiem, lai varētu rīkot referendumu, norāda Kanādas raidsabiedrība CBC.
Tomēr “Pollara Strategic Insights” šī gada aptauja liecina, ka tikai 19 procenti albertiešu vēlētos atdalīšanos no Kanādas, kamēr pret to ir 75 procenti, vēsta CBC. Tikmēr “Research Co.” aptauja liecina, ka 31 procents albertiešu atbalsta neatkarību, tikai 24 procenti piekristu iestāties ASV, bet tikai 7 procenti “kategoriski” to atbalsta. Salīdzinājumam kategoriski pret ir 65 procenti aptaujāto.
Zīmīgi, ka “Stay Free Alberta” pārstāvis Džefrijs Rats izteicās “CBC News”, ka Ouglsa ierosinājums iestāties ASV negūs nekādu atbalstu. “Mēs necīnāmies ar nagiem un zobiem, lai izrautos no CRA [Kanādas Ieņēmumu dienests – red.] ķetnām un pēc tam maksātu federālo ienākuma nodokli [Vašingtonai].”
Reaģējot uz Besenta izteikumiem Kanādas finanšu ministrs Fransuā-Filips Šampaņs paziņoja, ka viņš amerikāņu kolēģim pateiktu “paldies, bet nē, paldies, mēs nodarbosimies ar savām lietām.” Viņš sacīja, ka kanādieši “spēj attīstīt savus dabas resursus pašu mājās” un norādīja uz neseno premjera Kārnija noslēgto vienošanos ar Albertas provinci, kas paver ceļu naftas cauruļvadam uz Kluso okeānu.
Savukārt Albertas premjerministres Danieles Smitas pārstāvis paziņoja BBC, ka province atbalsta jaunu cauruļvadu būvi “uz rietumiem, austrumiem, ziemeļiem un dienvidiem, un mēs turpināsim strādāt ar mūsu ASV partneriem, lai palielinātu cauruļvadu kapacitāti uz ASV tirgiem”, taču par iestāšanos ASV nevar būt ne runas. “Premjerministre arī uzskata, ka lielākā daļa Albertas iedzīvotāju nav ieinteresēti kļūt par ASV štatu.”
Pagājušajā gadā vairāk nekā 430 000 parakstu savāca petīcija, kurā tika prasīta vienotās Kanāda pretestība separātistiem, un aptaujas liecina, ka lielākā daļa Albertas iedzīvotāju vēlas palikt Kanādā. Savukārt daudzi separātisma atbalstītāji medijiem izteikušies, ka vēlas provinces neatkarību no Kanādas, nevis tās pievienošanos ASV.