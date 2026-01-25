VIDEO: amerikāņu alpīnists uzrāpjas 508 metrus augstā debesskrāpī bez jebkāda aprīkojuma
Amerikāņu klinšu kāpējs Alekss Honolds paveica kaut ko neiedomājamu. Neizmantojot speciālu aprīkojuma vai virves, viņš uzrāpās vienā no augstākajām ēkām pasaulē – Taipejas debesskrāpī "Taipei 101".
"Taipei 101" (ēkā ir 101 stāvs) ir vienpadsmitais augstākais debesskrāpis pasaulē. Šodien Alekss Honolds sasniedza šī 508 metrus augstā debesskrāpja virsotni, neizmantojot nekādu speciālo aprīkojumu vai virves, 90 minūtēs.
"Skats bija vienkārši neticams, kāda brīnišķīga diena," viņš vēlāk teica. "Bija ļoti vējains, tāpēc es sev teicu: "Tikai nenokrīti". Centos noturēt līdzsvaru. Bet tas bija… kāda neticama iespēja, kāds brīnišķīgs veids, kā apskatīt Taipeju."
Tā nav pirmā reize, kad Honolds dara ko tik ekstremālu. Alekss neizjūt bailes tā, kā vairums "parastu" cilvēku. Proti, 2016. gadā viņam tika veikta funkcionālā magnētiskā rezonanse, kas atklāja, ka viņa smadzeņu daļa, kas piedalās atmiņas procesos, lēmumu pieņemšanā un emociju veidošanā, kad Aleksam tika rādīti šausminoši attēli, bija gandrīz neaktīva. Šīs ainas teju jebkuram citam izraisītu spēcīgas sajūtas un paniskas bailes. Tas nozīmē, ka Alekss neizjūt bailes arī dzīvībai bīstamās situācijās.
Tāpēc viņam nevajadzēja nedz virves, nedz atsaites, lai uzkāptu 600 metru stāvajā granīta sienā un nokļūtu “El Kapitanas” virsotnē. Par šo viņa kāpumu izdevums “The New York Times” savulaik rakstīja, ka “tas ir viens no lielākajiem atlētu veikumiem vēsturē”. Lieki piebilst, ka Alekss bija pirmais, kam tas izdevās.
Honolda kāpšanu ikoniskajā ēkā Taivānas galvaspilsētā pārraidījā tiešraidē platformā “Netflix”.
Pirmo reizi amerikānis piedzīvoja, ka viņu kāpšanas laikā uzmundrina publika. Sākumā viņu tas mazliet mulsināja.
"Kad sāku rāpties augšā, tas šķita diezgan intensīvi, jo tik daudz cilvēku skatās," viņš sacīja. "Bet godīgi sakot, visi man tikai novēlēja veiksmi. Būtībā tas padarīja visu pieredzi gandrīz svinīgu — visi šie jaukie cilvēki atbalsta mani un labi pavada laiku."
Šis kāpiens izraisīja gan sajūsmu, gan bažas par to, kā var kaut ko tik bīstamu translēts tiešraidē.
Honolds nav pirmais, kurš uzkāpis "Taipei 101", taču viņš ir pirmais, kas to paveicis neizmantojot virves. Franču alpīnists Alēns Robērs 2004. gada Ziemassvētkos uzkāpa šajā ēkā tās atklāšanas ceremonijas laikā (toreiz tā bija pasaulē augstākā ēka).