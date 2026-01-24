Kīrs Stārmers Trampa izteikumus par sabiedroto lomu kara laikā Afganistānā nosauc par "šausminošiem"
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers nosaucis ASV prezidenta Donalda Trampa komentārus par Eiropas karaspēka atrašanos ārpus frontes līnijām Afganistānā par apvainojošiem un šausminošiem, pievienojoties citu Eiropas amatpersonu un veterānu kritikas vilnim.
"Es uzskatu prezidenta Trampa izteikumus par apvainojošiem un, atklāti sakot, šausminošiem, un mani nepārsteidz, ka tie ir sāpinājuši bojāgājušo vai ievainoto tuviniekus," žurnālistiem sacīja Stārmers.
Jautāts, vai viņš pieprasīs ASV līdera atvainošanos, Stārmers atbildēja: "Ja es būtu tā kļūdījies vai teicis šos vārdus, es noteikti atvainotos."
Lielbritānija Afganistānā, tās nāvējošākajā ārvalstu karā kopš 20. gadsimta 50. gadiem, zaudēja 457 karavīrus. Vairākus kara intensīvākos gadus tā vadīja sabiedroto kampaņu Helmandā, Afganistānas lielākajā un vardarbīgākajā provincē, vienlaikus cīnoties kā galvenais ASV sabiedrotais kaujas laukā Irākā.
Stārmera izteikumi bija īpaši spēcīgi, jo līdz šim līderis publiski ir izvairījies no tiešas Trampa kritikas.
Tramps ceturtdien "Fox Business Network" raidījumā "Mornings with Maria" sacīja, ka Amerikas Savienotajām Valstīm "nekad nav bijusi vajadzība" pēc transatlantiskās alianses, un apsūdzēja sabiedrotos par to, ka viņi Afganistānā paliek "nedaudz tālāk no frontes līnijām".
Viņa izteikumi vēl vairāk saasināja jau tā saspīlētās attiecības ar Eiropas sabiedrotajiem pēc tam, kad viņš izmantoja Pasaules ekonomikas forumu Šveices slēpošanas kūrortā Davosā, lai vēlreiz paustu savu interesi par Grenlandes iegūšanu.
Nīderlandes ārlietu ministrs Deivids van Vīls nosodīja Trampa izteikumus par Afganistānu, nosaucot tos par nepatiesiem un necieņas pilniem.
Arī Lielbritānijas princis Harijs, kurš dienēja Afganistānā, izteica savu viedokli. "Par šiem upuriem ir jārunā patiesi un ar cieņu," viņš teica paziņojumā.
Mēs samaksājām ar asinīm par šo aliansi
"Mēs sagaidām atvainošanos par šo paziņojumu," intervijā "Reuters" sacīja atvaļinātais Polijas ģenerālis un bijušais specvienību komandieris Romans Polko, kurš dienēja arī Afganistānā un Irākā.
Tramps ir "pārkāpis sarkano līniju", viņš piebilda. "Mēs samaksājām ar asinīm par šo aliansi. Mēs patiesi upurējām savas dzīvības."
Lielbritānijas veterānu ministrs Alisters Karnss, kura paša militārais dienests ietvēra piecas misijas, tostarp kopā ar amerikāņu karavīriem Afganistānā, Trampa apgalvojumus nosauca par "pilnīgi absurdiem".
"Mēs kopā lējām asinis, sviedrus un asaras. Ne visi atgriezās mājās," viņš teica video, kas publicēts "X".
Ričards Mūrs, bijušais Lielbritānijas MI6 izlūkdienesta vadītājs, sacīja, ka viņš, tāpat kā daudzi MI6 virsnieki, ir darbojies bīstamā vidē kopā ar "drosmīgiem un augsti cienītiem" CIP kolēģiem un ir lepojies to darīt kopā ar Lielbritānijas tuvāko sabiedroto.
Saskaņā ar NATO dibināšanas līgumu dalībvalstis ir saistītas ar kolektīvās aizsardzības klauzulu, 5. pantu, kas uzbrukumu vienai dalībvalstij uzskata par uzbrukumu visām.
Tā ir tikusi izmantota tikai vienu reizi - pēc 2001. gada 11. septembra uzbrukumiem Ņujorkai un Vašingtonai, kad sabiedrotie solīja atbalstīt Amerikas Savienotās Valstis. Lielāko daļu kara Afganistānā ASV vadītie spēki atradās NATO pakļautībā.
Polijas nesto upuri "nedrīkst noniecināt"
Daži politiķi atzīmēja, ka Tramps izvairījās no iesaukšanas Vjetnamas karā, norādot uz kaulu izaugumiem viņa kājās.
"Tramps piecas reizes izvairījās no militārā dienesta," soctīklā "X" rakstīja Lielbritānijas centriskās Liberāldemokrātu partijas līderis Eds Deivijs. "Kā viņš uzdrošinās apšaubīt viņu upuri?"
Polijas upuris "nekad netiks aizmirsts un to nedrīkst noniecināt," sacīja aizsardzības ministrs Vladislavs Kosinjaks-Kamišs.
Trampa komentāri bija "nezinoši", sacīja Rasmuss Jarlovs, opozīcijas Konservatīvās partijas deputāts Dānijas parlamentā.
Papildus britu nāves gadījumiem Afganistānā tika nogalināti vairāk nekā 150 kanādieši, kā arī 90 franču karavīri un daudzi no Vācijas, Itālijas un citām valstīm. Dānija, uz kuru Tramps tagad izdara lielu spiedienu nodot savu daļēji autonomo Grenlandes reģionu ASV, zaudēja 44 karavīrus, kas ir viens no augstākajiem mirstības rādītājiem NATO uz vienu iedzīvotāju.
Saskaņā ar ASV Aizsardzības departamenta datiem, Amerikas Savienotās Valstis Afganistānā zaudēja aptuveni 2460 karavīru, kas ir līdzīgs skaitlim uz vienu iedzīvotāju kā Lielbritānijā un Dānijā.