Makrons nav piemērots: Mercs steidzami meklē sabiedrotos Eiropas aizsardzībai
Vācija un Itālija veido neformālu aizsardzības aliansi ar potenciālu kļūt par Eiropas galveno militāro pīlāru.
Itālija un Vācija gatavojas rīkot kopīgu aizsardzības samitu, kas būs svarīgs signāls par abu valstu tuvināšanos, ņemot vērā domstarpības ar Franciju un saspīlētās attiecības starp Eiropu un Amerikas Savienotajām Valstīm, ziņo "Politico".
Sadarbība aizsardzības jomā
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs un Itālijas premjerministre Džordža Meloni plāno stiprināt aliansi un padarīt to par galveno elementu ES jaunajā politiskajā konfigurācijā. Paredzams, ka puses parakstīs aizsardzības sadarbības līgumu. Sīkāka informācija vēl nav atklāta, taču jau ir zināms, ka Vācijas "Rheinmetall" un Itālijas "Leonardo" sadarbojas tanku un cita militārā aprīkojuma ražošanā. Sanāksmēs piedalīsies vairāk nekā 20 ministri, kuri varētu apstiprināt līdz pat desmit līgumiem.
Problēmas ar ASV un domstarpības ar Franciju
Mercs un Meloni vēlas mazināt spriedzi ar ASV un prezidentu Donaldu Trampu. Abi līderi cenšas izvairīties no tirdzniecības un politiskiem konfliktiem ar Vašingtonu un dialogā ar Balto namu īsteno pragmatiskāku pieeju. Tikmēr Berlīne un Roma arvien vairāk distancējas no Francijas. Vācija ir neapmierināta ar prezidenta Emanuela Makrona nostāju, kurš, pēc Berlīnes domām, ir traucējis ES tirdzniecības nolīgumu ar Dienvidameriku un sarežģī sadarbību aizsardzības projektos. Arī Itālijai ir ilgstoša spriedze ar Parīzi, padarot Meloni aliansi ar Vāciju pievilcīgāku.
Kopīga plāna sagatavošana
Itālija un Vācija gatavo kopīgu plānu ES rūpniecības atbalstam un eksporta veicināšanai, ko plāno prezentēt Eiropadomes samitā februārī. Berlīne uzslavē sadarbību ar Romu un atzīmē labo personisko ķīmiju starp Mercu un Meloni.
Neskatoties uz to, starp līderiem joprojām pastāv domstarpības. Meloni noraidīja Merca ideju izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus Ukrainas atbalstam un iestājas par pielaidīgāku budžeta politiku, savukārt Vācija uzstāj uz stingru fiskālo disciplīnu. Tomēr abi politiķi ir mainījuši savas nostājas: Meloni padara savu partiju centriskāku, savukārt Mercs ieņem stingrāku pieeju migrācijas jautājumā.
Tā rezultātā Vācijas un Itālijas alianse kļūst par jaunu varas centru ES, kas spēj ietekmēt līdzsvaru starp Franciju, ASV un pārējo Eiropu, lai gan maz ticams, ka tā pilnībā novērsīs domstarpības starp partneriem.