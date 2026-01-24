Ukrainas dronu komandas kūpina krievu tankus viņu pašu ierakumos pirms tie iesaistās kaujā
Signālu izlūkošana palīdz Ukrainas bezpilota lidaparātu vienībai mazināt uzbrukumu Slovjanskai pirms tā sākuma.
Krievijas 20. un 25. apvienotā bruņojuma armija par savu mērķi ir noteikusi Kramatorsku un Slovjansku, pēdējām divām lielākajām brīvajām pilsētām Ukrainas austrumu Doneckas apgabalā.
Pēc tam, kad krievi lielāko daļu 2025. gada pavadīja, lai ieņemtu Pokrovsku un Mirnohradu, 50 km uz dienvidrietumiem no Kramatorskas, krieviem ir acīmredzams, kaut arī grūts ceļš no dienvidiem uz ziemeļiem uz Kramatorskas-Slovjanskas konglomerātu.
Taču viņi cenšas atvērt arī ceļu no rietumiem uz austrumiem — virzoties cauri Limanas pilsētai, šķērsojot Siverskas Doņecas upi un virzoties pa T0514 šoseju uz Slovjansku, 15 km attālumā no Limanas.
Ukrainas 3. armijas korpuss ir apņēmies viņus apturēt. Un tas negaida, kad krievi pametīs savus pazemes ierakumus un sāks uzbrukumu Limanai un ukraiņu Siverskas Doņecas placdarmam.
Not very active nowadays. Have a lot of work.— Kriegsforscher (@OSINTua) January 19, 2026
Trying to destroy Russian IFVs and tanks in their shelters. We know that Russians planned to attack our positions with IFVs and with the help of air recon and SIGINT we have found & targeted 4 tanks and 7 IFVs.
Tanku medības pazemē ar radiosignāliem
Pēdējās nedēļās bezpilota lidaparātu komanda, kas sadarbojās ar 3. armijas korpusu, atrada un mērķēja uz četriem Krievijas tankiem un septiņiem Krievijas kājnieku kaujas transportlīdzekļiem to ierakumos.
"Mēs zinām, ka krievi plānoja uzbrukt mūsu pozīcijām ar kājnieku kaujas mašīnām," ziņoja bezpilota lidaparātu operators Kriegsforšers.
Tāpēc Kriegsforšers un viņa komanda ir "mēģinājuši iznīcināt Krievijas kājnieku kaujas mašīnas un tankus viņu patvertnēs", tādējādi izjaucot gaidāmo Krievijas uzbrukumu, pirms tas var sākties.
Ja šī taktika darbosies plašā mērogā, tā varētu mazināt Krievijas uzbrukumu Limanai — vārtiem uz Slovjansku un Kramatorsku, pēdējām divām lielākajām brīvajām pilsētām Ukrainas austrumu Doņeckas apgabalā.
To ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Kamēr bruņumašīnas tiek slēptas pazemē un ir pārklātas ar maskēšanas tīkliem, tās ir ārkārtīgi grūti atklāt no gaisa. Pat nakts redzamības droniem, kas aprīkoti ar karstuma noteikšanas termokamerām un var ātri pamanīt kustībā esošus transportlīdzekļus ar to karstiem dzinējiem un izplūdes gāzēm, var būt grūtības atklāt pazemē esošu transportlīdzekli, kamēr tas nekustas un tā dzinējs ir auksts.
Tāpēc Kreigforšers paskaidroja, ka viņa komanda izmanto īpašu taktiku. Jā, viņi veic parasto gaisa izlūkošanu ar droniem. Bet viņi izmanto arī signālu izlūkošanu jeb SIGINT. Tā ir prakse noklausīties ienaidnieka saziņu un, pamatojoties uz signāliem, triangulēt ienaidnieka atrašanās vietu.
Kreigforšera komanda atrada un uzbruka šiem 11 krievu transportlīdzekļiem "ar gaisa izlūkošanas un SIGINT palīdzību", rakstīja drona operators.
Kā migla piespieda Ukrainu pielāgoties?
Šī nav pirmā reize, kad Kriegsforšera komanda izmanto SIGINT, lai izsekotu krievu transportlīdzekļus. Kad pagājušā gada beigās Ukrainā iestājās ziema un biezā migla, kas raksturīga Ukrainas ziemām, sāka pārklāt lielu daļu 1100 km garās frontes līnijas, krievi ātri saprata, ka var izmantot miglu kā aizsegu.
Droni ar termokamerām var redzēt cauri miglai, taču vēl pagājušajā rudenī lielākajai daļai Ukrainas dronu bija tikai optiskās kameras, kas redz tikai dienasgaismā. Novembrī optisko dronu redzamība bija tikai 45 metri, norāda Kriegsforšers.
23.11: 2 BTR-82A from 252 SMR

27.11: 3 BTR-80/82AT from 252 SMR & 9 KIA

28.11: 2 BTR-82AT from 1 SMR and 10 KIA

Fog is literally under 50m.
23.11: 2 BTR-82A from 252 SMR
27.11: 3 BTR-80/82AT from 252 SMR & 9 KIA
28.11: 2 BTR-82AT from 1 SMR and 10 KIA
Fog is literally under 50m. pic.twitter.com/yHmokAuDJJ
Sliktā redzamība "ievērojami pasliktināja" uz droniem balstītu aizsardzību, atzīmēja analītiķis Maikls Kofmans no Kārnegi fonda Vašingtonā.
Ukraiņi ātri pielāgojās. Steidzoties uzstādīt termokameras uz daudz lielākas daļas savu gaisa dronu, viņi arī sāka izvietot zemes robotus, lai tie stundām vai pat dienām ilgi uzturētos visticamākajos uzbrukuma maršrutos un reģistrētu garāmbraucošos krievu transportlīdzekļus. Tajā pašā laikā ukraiņi notvēra Krievijas spēkus, izsekojot viņu radio sarunas.
Ukrainas karavīriem "dienā un naktī ir briesmīgi laika apstākļi," novembra beigās rakstīja Krīgsforšers. "Bet ar SIGINT un citu rīku palīdzību mēs spējam iznīcināt ienaidnieku."
Krīgsforšers uzskaitīja septiņus mērķus, kas visi bija BTR-80/82AT riteņu kājnieku kaujas mašīnas no 1. un 252. motostrēlnieku pulka, kas lēnām virzījās uz ziemeļiem no Limanas. Iznīcinot septiņus bruņumašīnu transportlīdzekļus laikā no 23. līdz 28. novembrim, Krīgsforšera vienība apgalvoja, ka nogalinājusi 19 krievus.
Divus mēnešus vēlāk Krīgsforšera komanda paveica līdzīgu varoņdarbu, uzbrūkot 11 krievu bruņutehnikām, pirms tās pat varēja pamest savus ierakumus.
Cīņa par Slovjansku
Dronu reidi varētu tikai aizkavēt gaidāmo uzbrukumu Limanai. "[Krievijas] 20. un 25. Apvienoto ieroču armijas karaspēks virzīsies uz ziemeļiem un austrumiem no Limanas ar mērķi izolēt Ukrainas Aizsardzības spēku 3. armijas korpusa aizsardzības zonu ap pilsētu no ziemeļiem un ziemeļrietumiem," 21. janvārī brīdināja Ukrainas Aizsardzības stratēģiju centrs.
Krievu mērķis ir "sasniegt Siverskas Doņecas upi uz dienvidiem no pilsētas," piebilda centrs. Ja krievi varēs šķērsot upi un uzbraukt uz T0514 šosejas, viņi, iespējams, varēs pa to nokļūt līdz pat Slovjanskai.