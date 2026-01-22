Sniega sanesumi, kas satrieca pasauli: patiesība par sniegā nogrimušo Krievijas pilsētu ir pārsteidzoša
Pēdējās dienās sociālajos tīklos izplatās video no Kamčatkas. Izskatās, ka pilsēta ir burtiski aprakta zem milzīgiem sniega sanesumiem. Video redzamas automašīnas, kas gandrīz pilnībā pazudušas zem sniega, cilvēki, kas pārvietojas it kā pa sniega kanjoniem, un ēkas, kuras pārklāj sniegs.
Daudzi lietotāji dalās ar šiem video, uzskatot redzēto par vēl vienu piemēru biežāk sastopamajiem ekstrēmajiem laika apstākļiem. Tomēr diezgan ātri izrādījās, ka kaut kas nesakrīt. Video neatspoguļoja patieso situāciju Kamčatkā – tas bija mākslīgā intelekta radīts saturs.
Meli, kuriem noticēja visa pasaule
Videoklipi, kuros iemūžināts spēcīgākais sniegputenis, īsā laikā ieguva miljoniem skatījumu. Ar tiem dalījās pat tie konti, kuri parasti izplata uzticamu un pārbaudītu saturu. Tomēr vairākas tīmekļa vietnes un sociālie tīkli vēlāk bija spiesti atzīt, ka tikuši maldināti.
Viens populārs konts vēlāk publicēja atvainošanos: "Tam vajadzēja notikt. Šodien no rīta mēs paši iekritām uz video, ko radījis mākslīgais intelekts, iespējams, tas nebija pēdējais gadījums, bet, protams, mēs jūtamies neveikli, publicējot to, kas nav patiesība."
Paziņojumā tika uzsvērts, ka, lai arī viņu darbs ir katru dienu meklēt un dalīties ar stāstiem no interneta, neviens nav pasargāts no kļūdām. "Tas ir bargs atgādinājums par to, ka pat tie, kas strādā ar informācijas pārbaudi, var kļūt par mākslīgā intelekta radīta satura upuriem," teikts paziņojumā.
Kāpēc šie video šķita tik ticami?
Mākslīgā intelekta attīstība pēdējo divu gadu laikā ir bijusi strauja. Ja agrāk attēlus, ko radījis mākslīgais intelekts, bieži varēja atpazīt pēc neloģiskām detaļām, izkropļotiem cilvēkiem vai dīvainām ēnām, tad mūsdienas video spēj radīt ārkārtīgi reālistiskas ainas.
Kamčatkas gadījumā savu lomu nospēlēja arī reģiona reputācija. Tas ir reģions, kur skarbais klimats, spēcīgi sniegputenis un smagi laika apstākļi nav retums. Tāpēc ainas ar vēl nepiedzīvotu sniegputeni šķita pilnīgi ticamas.
Turklāt video tika izmantoti klasiskie ziņu sižeta paņēmieni: trīcoša kamera, "nejauši" uzņemti kadri, cilvēki, kas iet pa sniegu, un pilsētas vide, kas izskatījās detalizēta un reālistiska. Tieši šie elementi padara mākslīgā intelekta radītos video arvien grūtāk atšķiramus no tiem, kas atspoguļo īsto dzīvi.
Kur ir robeža starp patiesību un meliem?
Eksperti brīdina, ka šādi gadījumi vairs nav izņēmums, bet jau kļuvuši par jauno normu. Mākslīgā intelekta radītie attēli un video arvien biežāk sajaucas ar reālajām ziņām, padarot informācijas pārbaudi sarežģītāku nekā iepriekš.
Mediju eksperti uzsver, ka problēma nav tikai tehnoloģijā, bet arī cilvēku ieradumos patērēt informāciju. Sociālajos tīklos saturs bieži tiek dalīts emocionāli, nepārbaudot avotu. "Ja kaut kas šķiet satriecošs vai pārsteidzošs, taustiņš "dalīties" tiek nospiests pirms jautājuma uzdošanas: vai tā ir patiesība?" norāda analītiķi.
Ko tas nozīmē parastajam lasītājam?
Kamčatkas "sniega plūdi" ir brīdinājuma piemērs laikmetam, kad redzētais vairs nav pierādījums. Video esamība vairs nav garantija tam, ka notikums tiešām ir noticis.
Eksperti iesaka:
- pārbaudīt avotu un meklēt to pašu ziņu uzticamos kanālos;
- būt piesardzīgiem pret īpaši šokējošu saturu, kā arī pret to, kas šķiet pārāk labs, lai būtu patiesība;
- pievērst uzmanību tam, vai video ir oficiāli apstiprinājumi, datumi vai informācija par vietu.
Nākotne, kurā nepieciešams kritiskas domāšanas spējas
Mākslīgais intelekts nekur nepazudīs, un ar katru dienu radītais saturs kļūst arvien labāks. Tāpat kā kādreiz fotogrāfiju un video apstrāde mainīja mūsu priekšstatu par to ticamību, tagad mēs stāvam pie nākamā lielā pārmaiņu sliekšņa.