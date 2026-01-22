ASV tirdzniecības ministra Hovarda Latnika "agresīvā runa" Davosas vakariņās izraisījusi skandālu
ASV tirdzniecības ministra Hovarda Latnika retorika par Donalda Trampa administrācijas politiku Davosas Starptautiskā ekonomikas foruma laikā tika uztverta ar svilpieniem.
Vakariņas, kurās piedalījās ASV tirdzniecības ministrs Hovards Latniks Pasaules ekonomikas foruma laikā Davosā, beidzās ar skandālu. Viņa "agresīvie komentāri" par ASV prezidenta Donalda Trampa nodomiem pārņemt kontroli pār Grenlandi izraisīja viesu svilpienus, un daži dalībnieki pat pameta telpu, atsaucoties uz avotiem, vēsta "Financial Times".
Saskaņā ar laikraksta avotiem, konflikts izcēlās pēc tam, kad Latniks izteica "agresīvas piezīmes". Atbildot uz to, Eiropas Centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarda pameta telpu, un vadītājam Lerijam Finkam vairākas reizes nācās nomierināt auditoriju. Vēlāk Finks, komentējot incidentu, sacīja, ka "mēs dzīvojam arvien polarizētākā pasaulē".
Tikmēr Latniks pats medijiem noliedz, ka ticis izsvilpts.
US commerce secretary Howard Lutnick denied earlier reports that he was booed at a Davos dinner, as transatlantic tensions rise over Trump's ambitions for Greenland | @ITVJoel pic.twitter.com/o0tBHx9D0r— ITV News (@itvnews) January 21, 2026
Incidents notika tikai dažas dienas pēc tam, kad pats Latniks publicēja viedokļa rakstu laikrakstā "Financial Times", pieminot Davosu un paziņojot par savu nodomu "stāties tam tieši pretī". Rakstā tirdzniecības ministrs uzsvēra pašreizējās ASV administrācijas stingro politiku.
Konkrētāk, amatpersona paziņoja, ka līdz ar Trampa nākšanu pie varas ASV "kapitālismam ir jauns šerifs pilsētā".
Trampa apsēstība ar Grenlandi
ASV un Eiropas attiecībās pēdējā laikā ir pieaugusi spriedze domstarpību dēļ par Grenlandi un Vašingtonas lēmumu noteikt tarifus Eiropas precēm. Pēc Trampa draudiem pārņemt Grenlandi vairākas Eiropas valstis salā izvietoja savus karaspēkus. Atbildot uz to, ASV prezidents apsūdzēja Eiropas sabiedrotos Vašingtonas interešu ignorēšanā un pagājušajā nedēļā paziņoja par 10% tarifu ieviešanu precēm no šīm valstīm. Jaunie tarifi stāsies spēkā 1. februārī. Šis lēmums ir izpelnījies asu kritiku Briselē. Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un Eiropadomes prezidents Antoniu Košta brīdināja, ka šāds solis varētu apdraudēt transatlantiskās attiecības un novest pie "bīstamas lejupejošas spirāles".
Trešdien savā runā Davosā Tramps solīja neieņemt Grenlandi ar spēku, bet uzstāja uz steidzamām sarunām par salas iegādi.
"Mēs, iespējams, neko nedabūsim, ja vien es neizlemšu izmantot pārmērīgu spēku, kur mēs, atklāti sakot, būtu neapturami, bet es to nedarīšu. Labi. Tagad visi saka: ak, labi. Tas, iespējams, ir lielākais paziņojums, ko esmu izteicis, jo cilvēki domāja, ka es pielietošu spēku," Tramps sacīja Pasaules ekonomikas forumā Davosā.
Pēc tam Trampa un NATO ģenerālsekretāra Marka Rutes trešdien Davosā apspriestajos priekšlikumos par Grenlandi ievērota Dānijas suverenitāte pār Arktikas salu, vēsta amerikāņu tīmekļa izdevums "Axios", atsaucoties uz avotiem.
Rutes rosinātais plāns ļauj ASV sasniegt savus stratēģiskos mērķus, oficiāli teritorijas Vašingtonas kontrolē nenododot.
Trampa tonis pēc tikšanās ar NATO vadītāju ir būtiski mainījies.
Tikmēr plašsaziņas līdzekļi ir uzzinājuši, ka ES iesaldē pagājušajā vasarā panākto tirdzniecības nolīgumu ar ASV, reaģējot uz Trampa tarifu draudiem.
Kas ir Latniks?
Hovards Viljams Latniks ir amerikāņu uzņēmējs un valdības amatpersona, kurš kopš 2025. gada februāra ieņem ASV Tirdzniecības ministra amatu. Trampa administrācija viņu iecēla amatā, balstoties uz viņa milzīgo pieredzi finansēs, biznesā un savienojumos ar uzņēmējdarbības vidi, it īpaši tarifu politikā. Viņš bija "Wall Street" miljardieris, ilggadējs finanšu pakalpojumu uzņēmuma "Cantor Fitzgerald" vadītājs un Donald Trampa pārejas komandas līderis, palīdzot veidot jaunās administrācijas struktūru. Latniks tiek iekļauts "Forbes" miljardieru sarakstā, un dažos avotos viņa neto vērtība tiek lēsta aptuveni ap 2 miljardu ASV dolāru vērtībā.