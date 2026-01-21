VIDEO: Indijā satrakojies zilonis 10 dienu ilgā sirošanā nogalinājis vairāk nekā 20 cilvēkus
Indijas amatpersonas meklē ziloni, kurš 10 dienu ilgā plosīšanās laikā valsts austrumu štātā Džhārkhandā nogalinājis vairāk nekā 20 cilvēkus.
Nikns zilonis joprojām klīst brīvībā pēc šausminošas uzbrukumu sērijas, kuras laikā tikai 10 dienās gājuši bojā 22 cilvēki.
Kopš janvāra sākuma dzīvnieks nogalinājis 22 cilvēkus, tostarp astoņus mēnešus vecu mazuli un savvaļas dzīvnieku ekspertu, kurš tika piesaistīts, lai ziloni ierobežotu. Varas iestādes ir paziņojušas par kompensāciju izmaksau bojāgājušo ģimenēm.
Baisos uzbrukuma video redzams, kā desmitiem vietējo iedzīvotāju bēg, glābdami savu dzīvību, kamēr dzīvnieks traucas viņu virzienā.
Redzams, kā viens vīrietis saduras ar ziloni, pēc kā tiek uzmests gaisā.
Lielākā daļa uzbrukumu notikuši naktīs, zilonim ielaužoties nelielos ciematos un plosoties cauri mežiem.
Reģionā ir izsludināts paaugstināts trauksmes līmenis, un Čaibasas rajona iedzīvotāji ir brīdināti turēties tālāk no mežiem un naktīs neiziet no mājām.
Vienam no upuriem, 34 gadus vecajam Mangalam Singam Hembramam, tika uzbrukts netālu no savām mājām Bodidžari ciematā, kad vīrietis atgriezās no darba, pavēstīja amatpersonas.
Tuvējā ciematā 62 gadus vecais Urdubs Bahoda gāja bojā, pieskatot savu lauku, ziņo viņa ģimene. Vēlāk tajā pašā naktī 42 gadus vecais Višnu Sundi no cita kaimiņu ciema tika sabradāts līdz nāvei miegā, pastāstīja viņa dēls.
Citā incidentā 5. janvārī zilonis nogalināja Kundru Bahodu un viņa divus bērnus – sešus gadus veco Kodamu un astoņus gadus veco Samu.
Mežsa amatpersonas norādīja, ka, viņuprāt, jaunais ziloņu tēviņš, kuru var identificēt pēc viena ilkņa, ir atdalījies no sava bara un kļuvis "ārkārtīgi agresīvs".
Tiek uzskatīts, ka dzīvnieks atrodas misa stāvoklī — pārošanās fāzē, ko raksturo spēcīgas hormonālās svārstības, pastiprināta agresija un dzimumdziņa.
Eksperti norāda, ka šis stāvoklis var ilgt līdz pat 20 dienām, kuru laikā ziloņa testosterona līmenis var pieaugt pat 100 reizes.
Citi sākotnējie vērtējumi liecina, ka zilonis, iespējams, ir nomaldījies no sava bara un steidzami cenšas to atrast.
Indijas varasiestādes uzskata, ka zilonis diennaktī veic gandrīz 30 kilometrus, tāpēc reģionā norīkoti vairāk nekā 100 meža darbinieki.
Mežsaimniecības pārvaldes virsniece Adita Narajana vietējiem medijiem pastāstīja, ka ir veikti trīs mēģinājumi ziloni iemidzināt, taču līdz šim visi mēģinājumi ir bijuši neveiksmīgi.
"Vienā ģimenē tika nogalināti četri cilvēki. Tas ir bezprecedenta gadījums," viņa teica.
"Mūsu komanda ir paaugstinātas trauksmes stāvoklī, un centieni dzīvnieku savaldīt tiks atsākti. Ciema iedzīvotājiem ir stingri ieteikts nedoties mežos un saglabāt modrību."
Cilvēku un ziloņu konflikti Indijā pieaug, ko veicina dzīvotņu izzušana, resursu trūkums un dzīvojamo teritoriju paplašināšanās ziloņu migrācijas koridoros.
Aptuveni 10 procenti teritoriju, kas agrāk kalpoja kā ziloņu migrācijas koridori — droši pārvietošanās ceļi — vairs nepastāv.
Ziloņi arī aizvien biežāk iet bojā vilcienu sadursmēs, elektrotraumu un saindēšanās dēļ.
Pēdējo piecu gadu laikā Indijā nāvējošās sadursmēs ar ziloņiem gājuši bojā vairāk nekā 2800 cilvēku.