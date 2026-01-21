Eiropā likvidēts plašs sintētisko narkotiku ražošanas tīkls
Beļģijas, Čehijas, Vācijas, Nīderlandes, Polijas un Spānijas policija izjaukusi plašu sintētisko narkotiku ražošanas tīklu, dodot nopietnu triecienu organizētajai noziedzībai Eiropā, trešdien paziņoja Eiropols.
Operācija ilga aptuveni gadu.
Varasiestādes likvidēja 24 rūpnieciska mēroga laboratorijas un konfiscēja aptuveni 1000 tonnu ķīmisko vielu, ko izmanto tādu narkotiku kā MDMA, amfetamīna un metamfetamīna ražošanai.
"Es šajā jomā darbojos jau kādu laiku. Šī ir līdz šim lielākā operācija, ko esam veikuši pret sintētisko narkotiku ražošanu un izplatīšanu," ziņu aģentūrai AFP norādīja Eiropola Eiropas Noziedzības apkarošanas centra vadītājs Endijs Krāgs. "Domāju, ka tas ir patiešām milzīgs trieciens organizētās noziedzības grupējumiem, kas iesaistīti narkotiku, jo īpaši sintētisko narkotiku, tirdzniecībā," viņš piebilda.
Operācijas laikā tika aizturētas 85 personas, tai skaitā divi noziedzīgo grupējumu līderi, kas abi ir no Polijas.
2024. gadā Polijas policijas uzmanības lokā nonāca tīkls, kas no Ķīnas un Indijas importēja milzīgu daudzumu legālu ķīmisko vielu. Vēlāk izmeklēšanā atklājās, ka šīs ķimikālijas tika pārpakotas, nepareizi marķētas un tālāk izplatītas visā Eiropas Savienībā nelegālajām laboratorijām, kas ražoja sintētiskās narkotikas.
Lielākā daļa aizturēto personu ir no Polijas, taču tiek uzskatīts, ka noziedzīgajās operācijās bija iesaistīti arī Beļģijas un Nīderlandes pilsoņi.
Krāgs norādīja, ka šī operācija bija daļa no stratēģijas, kuras mērķis ir apturēt sintētisko narkotiku ražošanu tās saknē, nobloķējot izejvielu piegādes.
Papildus riskiem veselībai, ko rada šo narkotiku lietošana, Krāgs norādīja arī uz vardarbības, korupcijas un naudas atmazgāšanas problēmām šajā noziedzības jomā un piebilda, ka sintētisko narkotiku ražošana rada arī kaitīgu ietekmi uz vidi.
Varasiestādes konfiscēja vairāk nekā 120 000 litru toksisku ķīmisko atkritumu, kurus noziedznieki parasti vienkārši izgāž uz zemes vai upēs.
Pēc šīs veiksmīgās operācijas policijas redzeslokā ir arī citi mērķi. "Šis ir viens no lielākajiem izplatītājiem. Bet tas nav vienīgais. Tāpēc mēs joprojām meklējam," norādīja Krāgs.