Tūkstošiem lauksaimnieku Strasbūrā protestē pret ES un "Mercosur" brīvās tirdzniecības līgumu
Tūkstošiem lauksaimnieku ar traktoriem otrdien Strasbūrā pie Eiropas Parlamenta (EP) ēkas protestēja pret Eiropas Savienības (ES) brīvās tirdzniecības līgumu ar Dienvidamerikas valstu apvienību "Mercosur". Piekrītot vairākumam dalībvalstu, ES šomēnes atbalstīja 25 gadus gatavoto nolīgumu, kas tika parakstīts 17. janvārī Paragvajā. Lai tas stātos spēkā, vēl nepieciešams Eiropas Parlamenta atbalsts.
Ar šo vienošanos tiek izveidota viena no pasaulē lielākajām brīvās tirdzniecības zonām, kas aptver vairāk nekā 700 miljonus cilvēku un kuras kopējais ekonomikas apjoms ir aptuveni 22 triljoni ASV dolāru.
Saskaņā ar policijas aplēsēm demonstrācijā Strasbūrā piedalījās aptuveni 4500 lauksaimnieki un viņu atbalstītāji no Francijas, Itālijas, Beļģijas un Polijas. Viņi bažījas, ka pēc šī līguma stāšanās spēkā ES ieplūdīs lētākas preces un produkti, kas ražoti pēc zemākiem standartiem nekā ES, un izmantojot pesticīdus, kas ES ir aizliegti.
"Šī brīvā tirdzniecība dažos gadījumos var pavērt Itālijai jaunas iespējas un samazināt muitas nodokļus, taču tā apdraud visu cilvēku veselību," uzskata kāds 23 gadus vecs itāļu vīndaris un Itālijas lauksaimnieku arodbiedrības "Coldiretti" biedrs.
Lai gan galīgais apstiprinājums ES un "Mercosur" līgumam nav gaidāms vēl vairākus mēnešus, trešdien EP deputāti balsos par to, vai vērsties Eiropas Savienības Tiesā, lai noteiktu, vai līgums ir saderīgs ar ES politiku. Tiesas lēmums var likt izdarīt izmaiņas līgumā.
"Mēs vēlamies, lai Eiropas Parlamenta deputāti dara savu darbu un vēršas tiesā, lai līgumu varētu pārskatīt," ziņu aģentūrai AFP sacīja kāda 45 gadus veca liellopu audzētāja no Francijas, piebilstot, ka viņa baidās no "masveida gaļas importa, kas neatbilst Francijas specifikācijām".
Lauksaimnieki plāno palikt Strasbūrā līdz trešdienai.
Līgums, kas stāsies spēkā līdz gada beigām, atceļ tarifus vairāk nekā 90% divpusējās tirdzniecības. Vienošanās dos priekšroku Eiropas automobiļu, vīna un siera eksportam, vienlaikus atvieglojot Dienvidamerikas liellopu gaļas, mājputnu gaļas, cukura, rīsu, medus un sojas pupiņu ievešanu Eiropā.
Saskaņā ar ES aplēsēm paredzams, ka Eiropas eksports uz "Mercosur" valstīm pieaugs par 39%, savukārt "Mercosur" valstu eksports uz ES varētu palielināties par 17%. Tiek prognozēts, ka līdz 2040. gadam līgums palielinās ES iekšzemes kopproduktu (IKP) par 77,6 miljardiem eiro un "Mercosur" IKP par 9,4 miljardiem eiro.