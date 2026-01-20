Ukraina paziņo iecerēto mēneša normu krievu okupantu likvidēšanā
Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs otrdien paziņojis, ka viens no stratēģiskajiem uzdevumiem karā pret Krieviju ir katru mēnesi nodarīt okupantiem maksimāli lielus zaudējumus, lai padarītu Maskavai karu par nepanesamu. Viņš pat minēja konkrētu skaitli, kas būtu šim nolūkam atbilstošs.
"Prezidents [Volodimirs Zelenskis] ir devis skaidru uzdevumu - izveidot sistēmu, kas spēj apturēt ienaidnieku debesīs, [tā] virzību uz zemes, pastiprināt asimetriskos un kiberuzbrukumus ienaidniekam un tā ekonomikai, padarīt Krievijai kara cenu par tādu, ko tā nespēs izturēt, piespiežot to mieram ar spēku," norādīja Fedorovs.
Viņš piebilda, ka nepieciešams uzstādīt armijai pareizos uzdevumus. Kā pirmo stratēģisko uzdevumu ministrs minēja vadību, kas jābalsta uz cilvēkiem, kas spēj sasniegt mērķi.
Otrs uzdevums, uzsvēra Fedorovs, ir ienaidnieka zaudējumu mērogs.
Pagājušajā mēnesī nogalināti 35 000 krievu iebrucēju, norādīja ministrs, piebilstot, ka visi šie ienaidnieka zaudējumi ir verificēti. "Ja sasniegsim rādītāju 50 000, redzēsim, kas būs ar ienaidnieku. Viņi cilvēkus uztver kā resursu, ar ko problēmas jau ir acīmredzamas," paziņoja Fedorovs.