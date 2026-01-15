Pasaulē
Šodien 07:11
Ukrainas Drošības dienests pret Krievijas armiju: skaļākās operācijas 2025. gadā
2025. gadā Ukrainas Drošības dienests (SBU) turpināja aktīvas pretizlūkošanas, pretterorisma un speciālās operācijas, kas bija vērstas pret Krievijas armijas struktūrām, aģentu tīkliem un militāro loģistiku.
2025. gadā Ukrainas Drošības dienests (SBU) īstenoja virkni skaļu un mērķtiecīgu operāciju pret Krievijas armiju un tās militāro infrastruktūru. Ukrainas drošības dienests izmantoja dronus, sabotāžu un pretizlūkošanas pasākumus, lai trāpītu Krievijas lidlaukiem, zemūdenēm, rūpnīcām un loģistikas objektiem, kā arī izjauktu terorakta plānus un aģentu tīklus.
Ukrainas Drošības dienesta (SBU) pārstāvji.
Šīs operācijas, pēc Ukrainas puses teiktā, bija vērstas uz Krievijas militāro spēju vājināšanu un uzbrukumu novēršanu Ukrainas teritorijā.