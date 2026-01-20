Zelenskis: sagūstīts atbildīgais par ukraiņu karagūstekņu nogalināšanu
Ukrainas izlūkdienests ir sagūstījis Krievijas pilsoni, kurš ir atbildīgs par deviņu ukraiņu karagūstekņu nogalināšanu Krievijas Kurskas apgabalā, pirmdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Mēs atradīsiim katru krievu slepkavu. Katrs tiks saukts pie atbildības," sacīja Zelenskis savā vakara videouzrunā no Kijivas.
Viņš sacīja, ka ir devis norādījumus Ukrainas Drošības dienesta (SBU) vadītāja vietniekam Oleksandram Pokladam publiskot sīkākas detaļas.
Vēl nebija skaidrs, kad šīs slepkavības notikušas. Zelenskis pieminēja "pagājušā gada oktobri", bet tās visdrīzāk notikušas 2024. gada oktobrī, tātad dažus mēnešus pēc Ukrainas karaspēka iebrukuma Kurskas apgabalā 2024. gada augustā. Krievijas bruņotie spēki vairākus mēnešus atvairīja šo Ukrainas ofensīvu, līdz 2025. gada aprīlī paziņoja par Kurskas apgabala atbrīvošanu.
Saskaņā ar Kara un miera reportāžu institūta (IWPR) datiem Ukrainai ir zināmi vairāk nekā 330 gadījumi, kad tās karavīri ir nogalināti pēc nonākšanas krievu gūstā.