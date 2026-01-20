Zelenskis ticies ar bijušo Ukrainas Drošības dienesta vadītāju un nosūtījis signālu Maskavai: "Turpinām gatavoties"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikās ar bijušo Ukrainas Drošības dienesta (SBU) vadītāju Vasilu Maļuku.
Pirmdien, 19. janvārī, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikās ar bijušo SBU vadītāju Vasilu Maļuku. Viņu tikšanās galvenā tēma bija asimetriskas operācijas pret agresoru. Prezidents par to rakstīja savā oficiālajā "Facebook" kontā.
"Vasila Maļuka ziņojums. Mēs turpinām gatavot savas asimetriskās operācijas pret Krieviju. SBU un citām valdības iestādēm ir visi nepieciešamie resursi," rakstīja Zelenskis.
Ar šo ierakstu viņš skaidri norādīja, ka ģenerālleitnants paliek SBU un turpina pārraudzīt operācijas pret ienaidnieku.
Vērts atzīmēt, ka Maļuks tiek uzskatīts par vienu no labākajiem SBU vadītājiem. Viņa vadībā specdienests veica vairākas augsta līmeņa operācijas pret agresoru, kas izraisīja apbrīnu visā pasaulē. Starp tām bija operācija "Zirnekļtīkls", kuras laikā veiksmīgi tika iznīcinātas Krievijas stratēģiskās aviācijas lidmašīnas, trīs uzbrukumi Krimas tiltam un daudzas citas operācijas.
Maļuka atkāpšanās izraisīja neapmierinātību Ukrainas sabiedrībā un neuzlaboja prezidenta reitingus. Jaunais SBU vadītāja pienākumu izpildītājs ir Jevhens Hmara, kurš iepriekš vadīja Speciālo operāciju centru "A".