Tramps noraida Zelenska ideju par Putina sagūstīšanu: “Es nedomāju, ka tas būs nepieciešams”
ASV prezidents Donalds Tramps noraidījis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska izteikumus, ka Amerikas Savienotās Valstis varētu sagūstīt Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, pēc tam kad Zelenskis bija norādījis uz Vašingtonas nesenajām darbībām pret Venecuēlas diktatoru Nikolasu Maduro.
Tramps noraidīja šādas operācijas iespējamību, vienlaikus paužot neapmierinātību ar ieilgušo karu un savu līdzšinējo nespēju to izbeigt. “Es nedomāju, ka tas būs nepieciešams,” sacīja Tramps, piebilstot, ka viņam ar Putinu iepriekš bijušas labas attiecības, taču šobrīd viņš esot ļoti vīlies.
Tramps atkārtoti uzsvēra, ka karš Ukrainā ieildzis un viņam līdz šim nav izdevies to izbeigt, lai gan priekšvēlēšanu laikā viņš apgalvoja, ka spētu to izdarīt jau pirmajā dienā amatā. Neskatoties uz tikšanām gan ar Zelenski, gan Putinu, risinājums joprojām nav panākts.
ASV prezidents norādīja, ka karš Krievijai maksā dārgi, īpaši cilvēku dzīvību ziņā. Pēc Trampa teiktā, tikai pēdējā mēneša laikā Krievija zaudējusi aptuveni 31 000 karavīru, un arī valsts ekonomika cieš. “Es domāju, ka beigās mums izdosies to noregulēt, bet es vēlētos, lai tas notiktu ātrāk, jo cilvēki turpina mirt,” sacīja Tramps.
Viņš arī kritizēja Baidena administrāciju par lielo finansiālo atbalstu Ukrainai, apgalvojot, ka ASV no šī konflikta pat pelna, galvenokārt ar ieroču pārdošanu NATO valstīm. “Mēs nezaudējam nekādu naudu. Mēs nopelnām ļoti daudz,” sacīja Tramps.
Kā zināms, Zelenskis ir aicinājis ASV un starptautisko sabiedrību stingri reaģēt uz Krievijas uzbrukumiem, kas vērsti pret Ukrainas civilo infrastruktūru un mierīgajiem iedzīvotājiem.
"Ir nepieciešama skaidra pasaules reakcija. Pirmkārt, no [Amerikas] Savienotajām Valstīm, ar kurām Krievija patiešām rēķinās. Krievijai ir jāsaņem signāli, ka tās pienākums ir koncentrēties uz diplomātiju un izjust sekas katru reizi, kad tā atkal koncentrējas uz nogalināšanu un infrastruktūras iznīcināšanu," pēc tam, kad Krievija izmantoja "Orešņik" raķeti, lai tēmētu uz Ukrainu, platformā "Telegram" rakstīja Zelenskis