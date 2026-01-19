Uz Viktora Coja kapa atrasta mirusi sieviete
Uz mūziķa Viktora Coja kapa Bogoslovskas kapsētā Sanktpēterburgā atrasts sievietes līķis.
47 gadus vecā Alena bija atnākusi godināt mūziķa piemiņu, nolikt ziedus un... iedzert. Šīs "pasēdēšanas" laikā viņas sirds pēkšņi apstājās.
18. janvāra vakarā Alena kopā ar diviem paziņām ieradās kapsētā. Visi bija iereibuši, un nolēma turpināt dzert jau pie Viktora Coja kapa. Brīdī, kad sieviete sēdēja pie pieminekļa, viņai pēkšņi kļuva slikti. Paziņas izsauca mediķus, taču tie varēja tikai konstatēt nāvi.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju Alena mirusi no viltota (nekvalitatīva) alkohola. Vīrieši, kuri kopā ar viņu atradās kapsētā, pašlaik sniedz liecības. Pēc paziņu teiktā, bojāgājusī bija kapsētas pastāvīga apmeklētāja — viņa bieži nākusi uz slavenību kapiem un tur lietojusi alkoholu.
Nāve Latvijā
Viktora Coja bojāeja kļuva par vienu no traģiskākajiem un simboliskākajiem zaudējumiem krievu rokmūzikas vēsturē. Grupas "Kino" līderis gāja bojā 1990. gada 15. augustā, 28 gadu vecumā.
Traģēdija notika Latvijā, netālu no Tukuma. Cojs ar savu automašīnu "Moskvich-2141" brauca pa šoseju Sloka–Talsi. Saskaņā ar izmeklēšanas oficiālo versiju viņš pie stūres aizmidzis, kā rezultātā automašīna iebraukusi pretējā braukšanas joslā un sadūrusies ar reisā esošu "Ikarus" autobusu. Trieciens bijis tik spēcīgs, ka mūziķis gāja bojā uzreiz. Autobusa vadītājs necieta.
Krievu mediji vēsta, ka ekspertīze parādīja, ka Coja asinīs nebija ne alkohola, ne narkotiku. Par avārijas cēloni tika atzīta pārpūle — tajā laikā viņš daudz strādāja, ierakstīja jaunu materiālu un gandrīz neatpūtās.
Tomēr par viņa nāvi klīst daudz citu teoriju un baumu. 2002. gada 15. augustā dziedātāja bojāejas vietā tika uzcelts piemineklis, projekta iniciatīva pieder biedrībai "Pareiza lieta", kura joprojām rūpējas par pieminekli.