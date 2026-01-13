Kadirovs mirst - atklāts Maskavas rīcības plāns
Prokremliskais Čečenijas līderis Ramzans Kadirovs atrodas smagā veselības stāvoklī, kas liek Maskavai pielikt visus pūliņus, lai nodrošinātu netraucētu varas pārņemšanu šajā nestabilajā Krievijas republikā. Par to raksta "The Times".
Tiek norādīts, ka Kadirovs, kurš sevi dēvē par prezidenta Putina "ierindas karavīru", iespējams, cieš no akūtas aizkuņģa dziedzera nekrozes un nieru problēmām, un viņa publiskās parādīšanās kļūst arvien retākas. Pēdējo reizi viņš redzēts vairāk nekā pirms nedēļas, kad izskatījās novārdzis un pārvietojās ar spieķi.
Pagājušajā nedēļā tika ziņots, ka 49 gadus vecais Čečenijas līderis, kurš ir pie varas kopš 2007. gada, tika hospitalizēts, uzturoties Maskavā, kur 25. decembrī piedalījās Valsts padomes sēdē prezidenta Putina vadībā.
Kadirovs nepiedalījās sēdē un neparādījās nevienā no oficiālajām pasākuma fotogrāfijām, kuras publicēja Kremlis. Čečenijas amatpersonas, bet vēlāk arī pats Kadirovs šos ziņojumus noliedza. Tomēr līderis, kurš ir viens no dedzīgākajiem Putina kara Ukrainā atbalstītājiem, pagājušajā mēnesī, šķiet, netieši norādīja, ka viņam varētu būt atlicis dzīvot neilgi:
"Ja tic baumām, es nesasniegšu vecumdienas. Nu, es arī nevēlos nodzīvot līdz vecumdienām. Es gribu nomirt, kamēr mani visi mīl un ciena."
Svarīgi atzīmēt, ka Kadirovu apsūdz daudzos cilvēktiesību pārkāpumos, tostarp ārpustiesas nāvessodos un spīdzināšanā. Viņa veselības stāvoklis ir strauji pasliktinājies, un pašlaik viņam tiek veikta dialīze privātā klīnikā Čečenijā. Tiek ziņots, ka slimnīcā sapulcējušies viņa klana locekļi, tostarp radinieki no ārvalstīm.
Tiek norādīts, ka pēctecības jautājumam ir vitāli svarīga nozīme gan Kadirovam, kura intereses ir saistītas ar savas ģimenes ilgtermiņa drošības nodrošināšanu, gan Kremlim, kas vēlas saglabāt maksimālu kontroli pār pārsvarā musulmaņu apdzīvoto republiku.
"Uzskata, ka aptuveni simts Kadirovu ģimenes locekļi ieņem dažādus amatus Čečenijas administrācijā, kas ir augstākais rādītājs starp visām amatpersonām Krievijā. Otrajā vietā ir Putins, kurš, pēc Krievijas žurnālistu datiem, vadošos amatos iecēlis divdesmit sešus savus radiniekus," teikts rakstā.
Pēc žurnālistu domām, Kadirovs, šķiet, gatavo par savu pēcteci trešo dēlu — 18 gadus veco Ādamu. Viņš ir ļoti līdzīgs tēvam gan ārēji, gan rupjās uzvedības ziņā, un pēdējo mēnešu laikā viņam piešķirti daudzi tituli, tostarp Drošības padomes sekretāra amats.
Cits dēls, Ahmats Kadirovs, ir viens no titulētākajiem Čečenijas administrācijas pārstāvjiem. Jau vadot Sporta ministriju un Reģionālās jaunatnes lietu ministriju, šomēnes viņš tika iecelts arī par Čečenijas premjerministra vietnieku.
Kaukāza eksperts Harolds Čemberss paziņoja, ka ģimenes locekļu iecelšana amatos ir atbilde uz pieaugošajiem draudiem Kadirova varai no Krievijas specdienestu amatpersonu puses, kuras cenšas viņa režīmu aizstāt ar pakļāvīgāku valdnieku.
"Tieši šis faktors, kā arī sliktā veselība liek Kadirovam paātrināt savu dēlu virzīšanu uz augstākiem politiskajiem amatiem," viņš sacīja.
Tiek uzskatīts, ka Maskavā par Kadirova pēcteci dod priekšroku čečenu militārajam komandierim Apti Alaudinovam vai stingrās līnijas piekritējam — Čečenijas parlamenta deputātam Adamam Delimhanovam.
Kadirova veselības stāvoklis
Ukrainas Galvenā izlūkošanas pārvalde (GUR) iepriekš ziņoja, ka Kadirovam atteikušas nieres un viņam tiek veikta dialīze. Tika norādīts, ka nopietno veselības problēmu dēļ viņam tiek meklēts aizvietotājs. Starp iespējamajiem kandidātiem tiek minēts Kadirova vecākais dēls Ahmats, kā arī Čečenijas valdības vadītājs Magomeds Daudovs un vienības "Ahmat" komandieris Apti Alaudinovs.