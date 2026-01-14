Zelenskis grasās izsludināt ārkārtas stāvokli Ukrainas enerģētikā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka, grasās Ukrainas enerģētikas nozarē izsludināt ārkārtas stāvokli.
Krievija pēdējās nedēļās aizvien intensīvāk uzbrūk Ukrainai ar droniem un raķetēm, mērķējot uz Ukrainas enerģētikas infrastruktūru. Šo uzbrukumu dēļ tūkstošiem iedzīvotāju bargajā salā, kas vietām pārsniedz -10 grādus pēc Celsija, palikuši bez apkures. Lai situāciju veiksmīgāk risinātu, Ukrainas prezidents grasās izludināt valsts eneģētikā ārkārtas stāvokli.
"Pirmkārt – tiks izveidota pastāvīga koordinācijas štāba struktūra, lai risinātu situāciju Kijivā. Kopumā tiks izsludināts ārkārtas stāvoklis Ukrainas enerģētikas sektorā," vietnē "X" norāda Zelenskis.
"Darba uzraudzīšanai tiks norīkots Ukrainas enerģētikas ministrs, kas nodrošinās atbalstu iedzīvotājiem un kopienām šajos apstākļos, kā arī risinās praktiskās problēmas."
"Otrkārt, valdības amatpersonas maksimāli sadarbosies ar partneriem, lai iegūtu nepieciešamo aprīkojumu un rastu papildu atbalstu. Ministru kabinets nodrošinās visu procesu saskaņošanu, lai šajā situācijā ātri varētu elektrotīklam pieslēgt rezerves enerģētikas iekārtas. Tāpat tiek īstenoti pasākumi, lai ievērojami palielinātu elektroenerģijas importu uz Ukrainu."
"Treškārt – esmu uzdevis valdībai sagatavot pārskatu par komandantstundas noteikumiem šajos ārkārtīgi aukstajos laika apstākļos. Cilvēkiem jābūt iespējai piekļūt palīdzības punktiem un uzņēmumiem jābūt iespējai plānot savu darbību saskaņā ar enerģētikas sistēmas situāciju. Kijivā jāpalielina „Krīzes punkti” un jāveic esošo punktu pārbaude. Mēs gaidām ieteikumus no Izglītības un zinātnes ministrijas un vietējām varas iestādēm attiecībā uz izglītības procesa formātiem šajā ārkārtas situācijā."
"Ir ļoti svarīgi, lai valsts institūcijas, uzņēmumi un visos līmeņos vietējā pārvalde tagad strādātu saskaņoti un koordinēti. Katras darbības rezultāts veido kopējo rezultātu visai valstij. Slava Ukrainai!"
"Mums nav citas izvēles!"
Kijivas iedzīvotāja Anna Diačenko ar mediju "Kyiv Post" dalījusies savā pieredzē par katastrofālo situāciju Kijivā. "Vienīgais, kas mani turpina turēt šeit, ir mani mīļie," pauž Anna.
"Šī ir aukstākā ziema, ko jebkad savā dzīvoklī esmu piedzīvojusi," viņa norāda, atklājot, ka dzīvoklī temperatūra nokritusies līdz 3°C. Lai mazinātu aukstumu, viņa ir spiesta izmantot papildus segas un norobežot pārējās dzīvokļa istabas, lai saglabātu siltumu vienā telpā. Aukstums, kopā ar biežajiem elektrības pārrāvumiem un pastāvīgajiem Krievijas uzbrukumiem, ir padarījis dzīvi teju neiespējamu. "Mēs dzīvojam šajos apstākļos, jo mums nav citas izvēles," viņa piebilst, norādot, ka vienīgais, kas viņu tur šajā iznīcinošajā laikā, ir ģimene un draugi.
"Katru dienu mēs jūtam aizvien lielāku naidu pret Krieviju," pauž Kijivas iedzīvotājs Andrijs Tartīšņikovs. Vairākas dienas viņam nācies dzīvot temperatūrā, kas svārstās ap 3°C. Viņš izmanto ķieģeļus, kas tiek sildīti uz plīts, lai radītu istabā siltumu, taču tas ir tikai īslaicīgs risinājums. “Šī ir aukstākā ziema, kādu jebkad esmu pieredzējis šeit,” viņš saka, norādot, ka tā nav tikai fiziska cīņa, bet arī psiholoģiska, jo ar skarajiem laikapstākļiem nākas sadzīvot ik dienu.