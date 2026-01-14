Transatlantiskās attiecības sabrūk, brīdina Vācijas vicekanclers
Vācijas vicekanclers un finanšu ministrs Larss Klingbeils trešdien brīdināja, ka Eiropas saites ar ASV, prezidenta Donalda Trampa administrācijas laikā, piedzīvo sabrukumu.
"Transatlantiskā alianse piedzīvo daudz dziļāku satricinājumu, nekā mēs līdz šim, iespējams, bijām gatavi atzīt," uzrunā Berlīnē norādīja Klingbeils. "Transatlantiskās attiecības, kādas mēs tās esam pazinuši, pašlaik sabrūk," viņš piebilda.
Vicekanclers atzina, ka pēdējās dienās viņš par to pārliecinājies vēl vairāk. Šonedēļ viņš kopā ar ārlietu ministru Johanu Vādefulu apmeklēja Vašingtonu.
Klingbeils pārstāv sociāldemokrātus (SPD), kas veido koalīciju ar kanclera Frīdriha Merca vadīto konservatīvo bloku, un viņa izteikumi par transatlantiskajām attiecībām ir skarbāki nekā visi Merca pēdējā laika izteikumi.
Vicekanclers uzskaitīja virkni iemeslu, kas pamato viņa pārliecību, ka saites starp ASV un Eiropu, kas tradicionāli bijušas ciešas sabiedrotās, radikāli mainās.
Lai gan Nikolass Maduro, Venecuēlas bijušais prezidents, kas tika sagūstīts ASV militārās operācijas laikā Karakasā, bija brutāls diktators, Vašingtona ar šādu militāru rīcību pārkāpusi starptautisko tiesību principus, norādīja Klingbeils. "Mums nevajadzētu uzskatīt Venecuēlu par izolētu gadījumu," viņš piebilda, atgādinot, ka Trampa administrācija ir izteikusi draudus arī citām Latīņamerikas valstīm.
Viņš arī minēja Trampa draudus sagrābt Grenlandi un viņa administrācijas nacionālās drošības stratēģiju, kas satur apgalvojumu, ka Eiropai draud civilizācijas sabrukums.
"Pašlaik mēs dzīvojam vēsturisku satricinājumu laikā (..), kad visas noteiktības, uz ko mēs Eiropā varējām paļauties, ir pakļautas spiedienam," norādīja Klingbeils.
Savienotās Valstis un Vāciju vienoja kopīga interese par brīvu tirdzniecību un atvērtiem tirgiem, atgādināja vicekanclers. "Šodien tā vairs nav. Taču tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies no brīvās tirdzniecības vai atvērtiem tirgiem."
"Mēs nedrīkstam atteikties no tirdzniecības, kas balstīta noteikumos. Mums jāaizstāv šī kārtība, ja nepieciešams, pat bez mūsu Amerikas partneriem," viņš uzsvēra.