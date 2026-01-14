ASV veselības ministrs Kenedijs brīnās, kā Tramps vēl ir dzīvs
ASV veselības ministrs Roberts Kenedijs juniors paudis pārsteigumu, ka 79 gadus vecais ASV prezidents Donalds Tramps vēl ir dzīvs, ņemot vērā viņa neveselīgos paradumus.
Piedaloties ļoti lielu ietekmi baudošā Baltā nama personāla vadītāja vietnieka Stīvena Millera sievas Keitijas Milleres podkāstā, Kenedijs norādīja, ka ļaudīm var rasties iespaids, ka Tramps to vien dara, kā patērē neveselīgu pārtiku. “Ar viņu ceļojošie cilvēki domā, ka viņš visu dienu sevi pumpē ar indi,” sacīja Kenedijs. “Viņš ēd patiešām ļoti sliktu pārtiku, “McDonald’s”, viņš visu laiku dzer diētisko kolu.”
Tiesa, ir nianse — to prezidents dara tikai tad, kad neatrodas Baltajā namā vai savā Floridas rezidencē, kur viņš ēd labi. Neveselīgo pārtiku Tramps patērē, dodoties braucienos, turklāt izvēlas lielo korporāciju, tādu kā “McDonald’s” produkciju, lai viņam nerastos veselības problēmas.
Tomēr arī šajā gadījumā Kenedijs atrada iemeslu, lai slavinātu savu priekšnieku, kurš ir “visenerģiskākais cilvēks, kādu jebkurš no mums ir sastapis”. “Viņam ir dievības cienīga ķermeņa uzbūve,” uzsvēra Kenedijs. “Es nezinu, kā viņš ir dzīvs, bet viņš ir.”
Kenedija izteikumi izskanējuši laikā, kad Trampa veselības stāvoklis kārtējo reizi nonācis pastiprinātas uzmanības lokā pēc viņa nesenās intervijas laikrakstam “The Wall Street Journal”, kurā prezidents noraidīja bažas par savu vecumu, izturību un ārējo izskatu.
“Parunāsim par veselību vēlreiz, jau 25. reizi,” Tramps sacīja laikrakstam, reaģējot uz apgalvojumiem, ka viņš publiskos pasākumos mēdz izskatīties miegains un uz viņa rokas redzami kosmētikas plankumi. Viņš noliedza, ka būtu snauduļojis sanāksmju laikā, vainojot fotogrāfus. “Dažreiz viņi nofotografē mani, kad es mirkšķinu,” viņš sacīja. “Viņi noķer mani mirkšķinot.”
Tiesa, ne visus šāds Trampa skaidrojums pārliecina.
Baltais nams pastāvīgi noraidījis apgalvojumus, ka Trampam būtu medicīniskas problēmas, kas viņam traucētu pildīt prezidenta pienākumus. 2025. gada oktobrī prezidenta ārsts paziņoja, ka Trampa veselība joprojām ir izcila.