Skandāls "Ford" rūpnīcā: Tramps parāda vidējo pirkstu protestētājam, kurš viņu nosauc par "pedofilu aizstāvi"
ASV prezidents Donalds Tramps iekļuvis jaunā skandālā – "Ford" rūpnīcas apmeklējuma laikā Mičiganas štatā viņš parādījis vidējo pirkstu kādam protestētājam, kurš viņu skaļi nosaucis par "pedofilu aizstāvi".
Kā vēsta laikraksts "The Guardian", incidents noticis brīdī, kad ASV prezidenta vizītes laikā kāds no klātesošajiem pūlī veltījis viņam dzēlīgu repliku, nosaucot par "pedofilu aizstāvi" , tādējādi atsaucoties uz bēdīgi slaveno seksuālā noziedznieka Džefrija Epstīna lietu.
Saskaņā ar aculiecinieku ziņoto, Tramps protestētāju rupji nolamājis un parādījis vidējo pirkstu. Baltā nama pārstāvis Stīvens Čungs nav tieši apstiprinājis vidējā pirksta parādīšanu, taču paziņojumā norādījis, ka prezidents sniedzis "situācijai atbilstošu un nepārprotamu atbildi". Čungs uzsvēra, ka strādnieks uzvedies "kā ārprātīgais" un "nekontrolējamā dusmu lēkmē kliedzis lamuvārdus". Notikušais daļēji fiksēts portāla "TMZ" publicētajā videoierakstā.
New scandal: Trump gets into a heated exchange with a Ford factory worker— NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2026
One of the workers at a Ford plant in Detroit shouted from the crowd that Trump was a “protector of pedophiles”, referring to the Epstein case.
The response was instant and brutally direct: Trump told him… pic.twitter.com/UIwSsllZMY
"Ford" vadība situāciju komentējusi atturīgi, norādot, ka konkrētais incidents tiks risināts saskaņā ar uzņēmuma iekšējo kārtību.
Protestētāja izsaucieni tiešā veidā sasaucas ar pieaugošo sabiedrības neapmierinātību un spiedienu uz Trampa administrāciju saistībā ar vilcināšanos publiskot tā dēvētos "Epstīna failus". Lai gan federālais likums paredzēja pilnīgu šo materiālu atslepenošanu un publiskošanu jau pagājušā gada decembra vidū, Tieslietu departaments līdz janvāra sākumam atklājis mazāk nekā 1% no arhīva. Ministrija tikusi kritizēta par vilcināšanos un dokumentu rediģēšanu plašos apmēros pirms to nodošanas atklātībai.
Jau vēstīts, ka ASV Tieslietu ministrija paziņojusi, ka tai būs nepieciešamas "vēl vairākas nedēļas", lai publiskotu visus tās rīcībā esošos materiālus par mirušo seksuālo noziedznieku Epstīnu, jo negaidīti atklāts vēl vairāk nekā miljons potenciāli nozīmīgu dokumentu.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, Epstīns izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas sniedza plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.