Rīgā dzīvojošo ukraiņu dziedātāju Svetlanu Lobodu Krievijā grib pasludināt par "teroristi"
Kamēr Krievija jau gandrīz četrus gadus turpina asiņaino invāziju Ukrainā, režīma dažāda ranga pakalpiņi cenšas iespējamo aktīvāk papildināt “tautas ienaidnieku” sarakstus. Profesionālo nosūdzētāju jeb “stukaču” klāstā sevišķi izceļas “Federālā drošības un pretkorupcijas projekta” vadītājs Vitālijs Borodins. Nu šis personāžs alkst, lai Rīgā dzīvojošā ukraiņu dziedātāja Svetlana Loboda Krievijā tiktu atzīta par “teroristi un ekstrēmisti”.
Nenogurstošais Borodins pievērsis uzmanību, ka Loboda, kura pirms invāzijas ilgstoši dzīvoja Krievijā, bet nu viņai ir 50 gadus aizliegts tur iebraukt, Jaunā gada svētku laikā uzstājās Krievijas uzņēmējiem Taizemē, par koncertu saņemot 15 miljonus rubļu (160 tūkstoši eiro). Tādēļ Borodins aicinājis Krievijas Ģenerālprokuratūru iekļaut mākslinieci teroristu un ekstrēmistu sarakstā, kā arī pārbaudīt koncerta organizētājus, tā kā Lobodai samaksātā nauda var nokļūt Ukrainas armijas rīcībā.
Krievijas plašsaziņas līdzekļos norāda, ka kopš 2022. gada invāzijas Loboda finansiāli atbalsta Ukrainas armiju, kā arī aicinājusi ziedot naudu Ukrainas karavīriem. Borodins to uzskata par nodevību, jo “speciālās militārās operācijas” — kas ilguma ziņā jau pārsniegusi Krievijas lielāko “svētumu” Lielo tēvijas karu — laikā nedrīkst aicināt uzstāties ukraiņu dziedātāju.
2023. gadā Borodins jau vērsās Krievijas Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu pārbaudīt Krievijas estrādes leģendu Allu Pugačovu, vai viņa nefinansē Ukrainas armiju. Modro “patriotu” Borodinu bija satraucis, ka Izraēlā dzīvojošā Pugačova kritizē Krievijas invāziju Ukrainā. “Stukačs” toreiz norādīja, ka Pugačova atbalsta citus Krieviju pametušos māksliniekus, kuri kritizē “specoperāciju” un palīdz Ukrainas armijai.
Pirms tam Borodins jau bija izcēlies ar aicinājumu pasludināt izcilo aktrisi, 87 gadus veco Liju Ahedžakovu par “nodevēju” un saukt pie kriminālatbildības. Viņš bija sašutis, ka aktrise sniedz intervijas Ukrainas televīzijas kanāliem. Borodins arī apgalvoja, ka Ahedžakova finansiāli atbalstījusi un, iespējams, vēl arvien atbalsta Ukrainas bruņotos spēkus. Borodins pieprasīja atņemt aktrisei visus apbalvojumus un goda nosaukumus.
Aktrise nav slēpusi savu nostāju pret Krievijas diktatora Vladimira Putina uzsākto karu Ukrainā. Pēc Ahedžakovas teiktā, viņa jau ir "nogurusi no iedomātā Krievijas Federācijas diženuma". Drīz vien Akhedžakova tika izmesta no “Sovremeņņik” teātra , kur viņa strādāja gandrīz 50 gadus.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Loboda par savām mājām uzskata Latviju. Nesenā intervijā dziedātāja pastāstījusi, kā pēc kara sākuma ir mainījusies viņas dzīve un kur viņa šobrīd jūtas kā mājās. Pēc mākslinieces teiktā, viņas ģimene tagad dzīvo Latvijā, un tieši šī valsts viņai kļuvusi par drošības un stabilitātes vietu. “Dzimtene ir Ukraina. Bet manas mājas ir tur, kur dzīvo mani bērni, mana ģimene,” Loboda uzsvēra intervijā YouTube kanālam “Rada i tjorķi”. Šobrīd dziedātāja kopā ar abām meitām dzīvo Rīgā. Viņa stāsta, ka šeit atradusi to, kas viņai pašlaik ir vissvarīgākais — drošības sajūtu un mieru par bērniem.
Loboda pateicās Latvijai par atbalstu: “Es esmu ļoti pateicīga šai valstij par to, ka tā mūs tik labi uzņēma, un par to, ka tad, kad dodos koncertturnejās, mani bērni šeit ir drošībā,” sacīja dziedātāja.
Viņas ģimene dzīvo pastāvīgos pārbraucienos: Svetlanas mamma mēnesi pavada Ukrainā pie dziedātājas tēva, pēc tam uz mēnesi dodas uz Rīgu un palīdz rūpēties par bērniem. Ikdienā meiteņu aprūpē palīdz arī aukles no Ukrainas.
Pēc Lobodas teiktā, tieši bērnu drošība kļuvusi par galveno kritēriju dzīvesvietas izvēlē: “Svarīgākais, kad brauc strādāt, ir zināt, ka ar bērniem viss ir kārtībā. Latvija šajā ziņā, vismaz līdz šim, man ir devusi visu, kas man nepieciešams,” viņa uzsvēra.