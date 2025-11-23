Rīgā dzīvojošā Svetlana Loboda: “Esmu ļoti pateicīga Latvijai - mani bērni šeit ir drošībā”
Ukraiņu dziedātāja Svetlana Loboda jaunā intervijā pastāstījusi, kā pēc kara sākuma ir mainījusies viņas dzīve un kur viņa šobrīd jūtas kā mājās. Pēc mākslinieces teiktā, viņas ģimene tagad dzīvo Latvijā, un tieši šī valsts viņai kļuvusi par drošības un stabilitātes vietu.
“Dzimtene ir Ukraina. Bet manas mājas ir tur, kur dzīvo mani bērni, mana ģimene,” uzsvēra Svetlana Loboda intervijā YouTube kanālam “Rada i tjorķi”. Šobrīd dziedātāja kopā ar abām meitām dzīvo Rīgā. Viņa stāsta, ka šeit atradusi to, kas viņai pašlaik ir vissvarīgākais — drošības sajūtu un mieru par bērniem.
Loboda pateicās Latvijai par atbalstu: “Es esmu ļoti pateicīga šai valstij par to, ka tā mūs tik labi uzņēma, un par to, ka tad, kad dodos koncertturnejās, mani bērni šeit ir drošībā,” sacīja dziedātāja.
Viņas ģimene dzīvo pastāvīgos pārbraucienos: Svetlanas mamma mēnesi pavada Ukrainā pie dziedātājas tēva, pēc tam uz mēnesi dodas uz Rīgu un palīdz rūpēties par bērniem. Ikdienā meiteņu aprūpē palīdz arī aukles no Ukrainas.
Pēc Lobodas teiktā, tieši bērnu drošība kļuvusi par galveno kritēriju dzīvesvietas izvēlē: “Svarīgākais, kad brauc strādāt, ir zināt, ka ar bērniem viss ir kārtībā. Latvija šajā ziņā, vismaz līdz šim, man ir devusi visu, kas man nepieciešams,” viņa uzsvēra.
Ministru prezidente Evika Siliņa tiekas ar ukraiņu dziedātāju Svetlanu Lobodu
14. decembrī Ministru prezidente Evika Siliņa tikās ar ukraiņu dziedātāju Svetlanu Lobodu, lai pārrunātu atbalstu Ukrainai.