Divi mīklaini notikumi vienlaikus: Krievijas vēstniecībā Kiprā atrasts augsta ranga diplomāta līķis, bet bez pēdām pazudis ietekmīgs oligarhs
Kiprā gandrīz vienlaikus notikuši divi , iespējams, savstarpēji nesaistīti, bet mīklaini incidenti – augsta ranga Krievijas diplomāta nāve un ietekmīga krievu oligarha pazušana .
Mīklainā nāve vēstniecībā
Augsta ranga Krievijas amatpersona atrasta mirusi Krievijas vēstniecības kompleksā Nikosijā šā gada 8. janvārī – tikai dienu pēc tam, kad bez vēsts pazuda Krievijas biznesmenis Vladislavs Baumgertners, vēsta britu izdevums "The Sun".
Saskaņā ar neoficiālu informāciju Krievijas amatpersonas nāves cēlonis esot pašnāvība pakaroties. Tomēr joprojām nav skaidrs, kāpēc vietējām varasiestādēm tika liegta piekļuve vēstniecības telpām un kādēļ tām neļāva veikt neatkarīgu autopsiju. Mediji ziņo, ka vēstniecības darbinieki par nāves gadījumu atbildīgās iestādes informējuši ar vairāku dienu nokavēšanos. Turklāt pie mirušā it kā atrasta pirmsnāves vēstule, taču pārsteidzošā kārtā tā nav nodota Kipras policijai. Oficiāla autopsija ir paredzēta tuvākajās dienās.
Oligarha pazušana pie militārās bāzes
Zīmīgi, ka diplomāta mirstīgās atliekas atrastas īsi pēc tam, kad 7. janvārī mīklaini pazuda bijušais minerālmēslu koncerna "Uralkali" vadītājs Vladislavs Baumgertners. Magnāts pazuda no savām mājām Limasolā, kas atrodas netālu no stratēģiski svarīgās Lielbritānijas Karalisko gaisa spēku (RAF) "Akrotiri" bāzes.
Pēdējo reizi viņš redzēts izejam no mājas melnos šortos un melnā T kreklā. Par pazušanu policiju informēja darbinieks, kad Baumgertners vairs neatbildēja uz zvaniem. Policija Krievijas oligarha tālruņa signālu izsekojusi līdz nomaļai, stāvai piekrastes zonai netālu no Pisūri. Vērienīgo meklēšanas operāciju, kurā iesaistīti helikopteri, droni un brīvprātīgie, nācās pārtraukt nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ, taču to plānots atsākt, tiklīdz apstākļi uzlabosies.
Baumgertners savulaik bija viens no ietekmīgākajiem Krievijas uzņēmējiem. 2013. gadā viņš Baltkrievijā tika arestēts, izraisot diplomātisko krīzi starp Minsku un Maskavu, kuras risināšanā personīgi iesaistījās Vladimirs Putins. Kopš 2017. gada uzņēmējs dzīvoja Kiprā un, pēc paziņu teiktā, centies "neizcelties".
Saspīlētais ģeopolitiskais fons
Lai gan pagaidām nav oficiāla apstiprinājuma, vai abi gadījumi ir tieši saistīti, notikumu sakritība ir izraisījusi plašu rezonansi. Incidenti notiek laikā, kad Kipras amatpersonas apgalvo – valsts kļuvusi par Krievijas organizēta "hibrīduzbrukuma" mērķi. Nesen ticis publiskots video, kas it kā atmasko valdības korupciju, lai kaitētu valsts tēlam. Situāciju vēl vairāk sarežģī fakts, ka Kipra šobrīd ir Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts un nesen uzņēma Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurš pateicās Nikosijai par atbalstu karā pret Krieviju.