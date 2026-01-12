"Nekādas sarunas nenotiek!" Kuba noliedz sarunas ar ASV
Kubas valdībai šobrīd nav sarunu ar ASV valdību, pirmdien apliecināja Kubas prezidents Migels Diass-Kanels, ar paziņojumu nākot klajā dienu pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps platformā "Truth Social" bija mudinājis Kubu "noslēgt vienošanos, kamēr nav par vēlu".
"ASV un Kubas attiecības varētu attīstīties, tām jābalstās starptautiskajās tiesībās, nevis naidīgumā, draudos un ekonomiskajā piespiešanā", platformā "X" pauda Kubas prezidents.
"Mēs vienmēr esam bijuši gatavi risināt nopietnu un atbildīgu dialogu ar dažādām ASV valdībām, arī ar pašreizējo valdību, pamatojoties uz suverēnu vienlīdzību, savstarpēju cieņu, starptautisko tiesību principiem un savstarpēju izdevīgumu, neiejaucoties iekšējās lietās un pilnībā respektējot mūsu neatkarību," klāstīja Diass-Kanels.
Kubas prezidents "X" uzsvēra, ka "nekādas sarunas ar ASV valdību nenotiek, izņemot tehniskus kontaktus migrācijas jomā".
Jau ziņots, ka Tramps svētdien mudināja Kubu noslēgt vienošanos, brīdinot, ka Venecuēlas naftas un naudas plūsma uz Havanu tagad tiek pārtraukta. "Kubā vairs nenonāks nedz nafta, nedz nauda - nulle," platformā "Truth Social" pauda Tramps.
"Es stingri ieteiktu viņiem noslēgt vienošanos, kamēr nav par vēlu," piebilda ASV prezidents.
Drīz pēc Trampa ieraksta Kubas prezidents platformā "X" apliecināja, ka Kuba ir gatava sevi aizstāvēt.
"Kuba ir brīva, neatkarīga un suverēna valsts. Neviens mums nesaka, ko darīt," pauda prezidents.
Kuba ir "gatava aizstāvēt dzimteni līdz pēdējam asins pilienam", uzsvēra Diass-Kanels.
Vēl pirms mudinājuma Kubai noslēgt vienošanos, Tramps "Truth Social" bija pārpublicējis kāda mazpazīstama šīs platformas lietotāja ierakstu - "Marko Rubio būs Kubas prezidents".
"Man tas izklausās labi," piebilda Tramps.
ASV valsts sekretārs Rubio ir kubiešu izcelsmes.
Tramps vēlāk pats savā ierakstā pauda, ka "Kuba daudzus gadus dzīvoja no lieliem naftas un naudas apjomiem no Venecuēlas. Apmaiņā Kuba gādāja par "drošības dienestiem" diviem pēdējiem Venecuēlas diktatoriem, bet vairs tā nebūs".
"Lielākā daļa šo kubiešu ir gājuši bojā pagājušās nedēļas ASV uzbrukumā, un Venecuēlai vairs nav vajadzīga šo bandītu un izspiedēju aizsardzība, kas tik daudzus gadus turēja to gūstā," klāstīja Tramps.
ASV tirdzniecības embargo apstākļos Havana kopš 2000. gada arvien vairāk paļāvusies uz Venecuēlas naftu.
Tā tika piegādāta saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar Venecuēlas prezidentu Ugo Čavesu.