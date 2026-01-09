Krievu okupanti, gaidot Ukrainas pretuzbrukumu, ierokas Hrabovskē un rada "necaurejamu mīnu zonu"
Krievijas armijas vienībai Sumu apgabalā nav izdevies virzīties tālāk par Hrabovski, taču okupantiem nav nodoma atkāpties no ciemata. Viņi gatavojas Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumiem.
Krievijas karaspēks patiešām atrodas Sumu apgabala Hrabovskē. Ienaidnieks mēģināja virzīties tālāk, taču neveiksmīgi, tāpēc vadība nolēma nostiprināt savas pozīcijas ciematā.
Par to telekonferences laikā paziņoja Apvienoto spēku grupas sakaru nodaļas vadītājs Viktors Tregubovs.
Atbildot uz vadītājas Jeļenas Froļakas jautājumiem, spīkers uzsvēra, ka savā atbildības zonā uz austrumiem no Sumiem okupanti mēģināja zondēt Ukrainas robežu ne tikai Hrabovskē, bet arī 10 kilometrus uz dienvidiem un ziemeļiem.
"Tas ir, viņi zondēja robežu, un vienīgā vieta, kur tas izdevās, bija pati Hrabovske. Viņi iegāja apdzīvotajā punktā un aptuveni kilometra garumā iekļuva Ukrainas teritorijā. Viņi cenšas tur nostiprināties, ierakties un attālināti izvietot mīnas, lai neļautu Ukrainas spēkiem tuvoties un uzbrukt, lai atbrīvotu ciematu," atzīmēja Tregubovs.
Karavīrs paskaidroja, ka attālināta mīnu izvietošana tiek veikta, izmantojot īpašas uz zemes bāzētas iekārtas, kas izmet mīnas norādītajā vietā, vai arī izmantojot dronus. Krievu iebrucēji izmanto šos pasākumus, lai īsā laikā izveidotu "necaurejamu zonu", būtībā "sējot" teritoriju kā lauku ar lielu daudzumu munīcijas.