Putina armija vairs neuzbrūk Sumu apgabalā: Z kanāls atklāj iemeslu un problēmu Krievijas bruņotajos spēkos
29. un 30. septembrī Putina armija veica kaujas operācijas Sumu un Kurskas apgabalos. Z kanāls, kas saistīts ar Krievijas Ziemeļu spēku grupu, ziņoja, ka 234. gaisa desanta pulka vienības neveiksmīgi uzbruka Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām uz austrumiem no Novij Put.
Tikmēr Ukrainas spēki veica virkni pretuzbrukumu netālu no Kostjantiņivkas, Kondrativkas un Oleksijivkas, vēsta "Dialog.UA".
Krievijas militārais korespondents paziņoja, ka pēc Junakivkas ieņemšanas Krievijas karaspēks pārgāja uz tranšeju karu un vairs neatrodas uzbrukumā. Viņš apgalvoja, ka gan Krievijas, gan Ukrainas karaspēkam ir grūtības virzīties Sumu virzienā veģetācijas trūkuma dēļ, uz kuru abas puses iepriekš paļāvās kā aizsegu un maskēšanos no droniem.
Z kanāls apgalvo, ka Krievijas militārā vadība pārvieto pārmērīgu Krievijas pastiprinājumu uz Aleksijivku un ka liekais Krievijas personāls samazina Krievijas aizsardzības efektivitāti.
Aleksijivkas dienvidu daļā darbojas 30. motorizētā strēlnieku pulka 2. bataljona vienības. Dronu operatori no "Rubikon" centra veic triecienus Ukrainas pozīcijām Sumu virzienā un Horobičos Čerņihivas apgabalā. Dronu operatori no 56. desanta pulka veic triecienus Ukrainas pozīcijām Kurskas pierobežas rajonu tuvumā.