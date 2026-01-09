Ukraina rosinās steidzami sasaukt ANO Drošības padomi saistībā ar raķetes "Orešņik" izmantošanu Krievijas uzbrukumā
Ukraina ierosinās steidzami sasaukt ANO Drošības padomes sēdi, Ukrainas un NATO padomes sanāksmi, kā arī veikt attiecīgus pasākumus Eiropas Savienības (ES), Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) līmenī saistībā ar to, ka naktī uz piektdienu Krievija uzbrukumā Ukrainai izmantojusi vidēja darbības rādiusa ballistisko hiperskaņas raķeti "Orešņik", paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
"Krievija apgalvo, ka pret Ļvivas apgabalu izmantota vidēja darbības rādiusa ballistiskā raķete, tā sauktā "Orešņik". Šāds trieciens netālu no ES un NATO robežas ir nopietns drauds Eiropas kontinenta drošībai un pārbaudījums transatlantiskajai kopienai. Mēs pieprasām stingru reakciju uz Krievijas neprātīgo rīcību. Mēs informējam [Amerikas] Savienotās Valstis, Eiropas partnerus, kā arī visas valstis un starptautiskās organizācijas par šī bīstamā trieciena detaļām, izmantojot diplomātiskos kanālus," platformā "X" ierakstījis Sibiha.
Viņš nosaucis par absurdu Krievijas argumentu, ka uzbrukums ar raķeti "Orešņik" bijis atbildes trieciens uz Ukrainas dronu uzbrukumu Krievijas diktatora Vladimira Putina rezidencei Novgorodas apgabalā, jo šāds uzbrukums Putiina rezidencei nemaz nav noticis..
"Tas ir absurds, ka Krievija mēģina attaisnot šo triecienu ar viltus "uzbrukumu Putina rezidencei", kas nekad nav noticis. Tas ir vēl viens pierādījums tam, ka Maskavai nav vajadzīgi īsti iemesli tās teroram un karam. Putins izmanto vidēja darbības rādiusa ballistisko raķeti netālu no ES un NATO robežas, atbildot uz savām halucinācijām, un patiešām rada globālus draudus. Un tas prasa globālu reakciju. Pret Krievijas tankkuģu floti - un ASV ir taisnība, ka tās rīkojas - un pret Krievijas ieņēmumiem no naftas, shēmām un aktīviem ir jāvēršas stingrāk. Ne tikai ES, bet visā pasaulē," uzsvēris Sibiha.
Ministrs aicinājis visas atbildīgās valstis un starptautiskās organizācijas nekavējoties atmaskot Krievijas melus un pastiprināt spiedienu uz agresoru.
"Mēs ierosināsim starptautisku rīcību - steidzamu ANO Drošības padomes sanāksmi, Ukrainas un NATO padomes sēdi, kā arī attiecīgus pasākumus ES, Eiropas Padomē un EDSO," piebildis Sibiha
Krievija naktī uz piektdienu veica masīvu dronu un raķešu triecienu Ukrainai, uz Ļvivas apgabalu raidot raķeti "Orešņik", kas ir spējīga nest kodolgalviņas, lai gan šajā gadījumā ar tām nebija aprīkota. Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka "Orešņik" izmantošana esot bijusi atbilde uz Ukrainas dronu uzbrukumu Putina rezidencei Novgorodas apgabalā. Tomēr Krievijas apgalvojumi par it kā decembrī notikušu šādu uzbrukumu neatbilst patiesībai. ASV Centrālā izlūkošanas pārvalde secinājusi, ka, pretēji Krievijas apgalvojumiem, Ukraina nav veikusi bezpilota lidaparātu uzbrukumu Putina rezidencei.