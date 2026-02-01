Skrundā sterilizēti 95% bezsaimnieka kaķu
Skrundas pilsētā un pagastos četru mēnešu laikā kopumā sterilizēti 208 bezsaimnieka kaķi jeb 95% no visiem pieteiktajiem dzīvniekiem, kas turpmāk ļaus līdz minimumam samazināt jaunu kaķēnu dzimšanu uz ielas.
Aizvadītā gada septembrī Kuldīgas novadā tika uzsākta "Sofi" fonda “Bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programma”, ko organizācija īsteno sadarbībā ar dzīvnieku aizsardzības biedrību “Nika” un Kuldīgas novada pašvaldību. Tās mērķis bija ētiskā veidā mazināt dzīvnieku ciešanas, apturot nekontrolētu ielas kaķu vairošanos.
Lai to panāktu, vienā teritorijā nepieciešams sterilizēt vismaz 80% populācijas. Programmas pirmais posms Skrundas pilsētā un pagastos ir noslēdzies – četru mēnešu laikā kopumā sterilizēti 208 bezsaimnieka kaķi jeb 95% no visiem pieteiktajiem dzīvniekiem, kas turpmāk ļaus līdz minimumam samazināt jaunu, nevienam nevajadzīgu kaķēnu dzimšanu uz ielas. Sterilizācijas programma darbojas pēc “noķer, sterilizē, atlaid” principa.
Programmas pirmajā posmā Skrundas teritorijā sterilizēti 114 runči un 94 kaķenes. Operācijas laikā dzīvniekam tiek nogriezts kreisās auss galiņš, kas kalpo kā atpazīšanas zīme – kaķis jau sterilizēts un nav jāķer atkārtoti. Sterilizācijas izdevumus pilnībā apmaksāja "Sofi" fonds, bet transporta un ķērāju izmaksas segtas no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta.
Bezsaimnieka kaķu skaita mazināšana ir būtiska gan dzīvnieku labturībai, gan sakārtotai videi. Pašvaldībai ir svarīgi īstenot mērķtiecīgus sterilizācijas pasākumus, kas sniedz ilgtermiņa rezultātu.