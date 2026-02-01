“Visi ir šokā!" -23 grādu salā tūkstošiem iedzīvotāji Ukrainā paliek bez siltuma un ūdens
Ukrainu 31. janvārī paralizēja masveida elektroapgādes pārrāvums, kura dēļ tūkstošiem cilvēku valstī, tai skaitā galvaspilsētā Kijivā, palika bez elektrības, ūdens un siltuma. “Visi ir šokā,” norāda kāda Kijivas iedzīvotāja.
Ukrainas enerģētikas ministrs Deniss Šmihals paziņoja, ka 31. janvāra rītā Ukrainas elektroenerģijas sistēmā notika plaša mēroga pārrāvumi, ko izraisīja traucējumi pārvades līnijās starp Rumāniju un Moldovu, kā arī starp Ukrainas rietumu un centrālo daļu.
Lai gan 31. janvārī ap plkst. 22.30 pēc vietējā laika elektrības un ūdens padeve daudzviet tika atjaunota, aptuveni 2600 dzīvojamo ēku Kijivā, jeb apmēram 25% no pilsētas dzīvojamā fonda, joprojām bija bez apkures. Turklāt gaisa temperatūra naktī noslīdēja līdz -23 grādiem.
Vairāki avoti Ukrainas enerģētikas uzņēmumos un Ministru kabinetā medijam "Ekonomichna Pravda" norādīja, ka elektroapgādes pārtraukumus visā valstī izraisīja sistēmiska kļūme, taču precīzi iemesli sākotnēji nebija zināmi. Bet vēlāk, savā vakara uzrunā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka sākotnējā informācija liecina, ka elektrības pārrāvumi nav saistīti ar “ārēju iejaukšanos vai kiberuzbrukumu”. Provizoriskie dati liecinot, ka iemesls pārrāvumiem bija sasalušas līnijas, kas izraisījušas automātisku elektrības atslēgšanos. Incidents notika uz Krievijas vairāku mēnešu ilgo uzbrukumu fona Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai, kas smagi bojājuši energosistēmu.
27 gadus vecā deju skolotāja Katerina Maliuha atradās metro, kad ap plkst. 11.00 Kijivā pazuda elektrība. “Mēs apmēram divas stundas atradāmies pazemē kopā ar citiem pasažieriem, līdz mūs izglāba. Panikas nebija. Viss bija diezgan organizēti. Bet visi, protams, ir šokā. Tagad gandrīz nav arī mobilo sakaru,” viņa norādīja medijam "The Kyiv Independent".