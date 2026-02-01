Trīssoļlēcēja Rūta Kate Lasmane, kura pagājušajā nedēļā atgriezās sacensību apritē pēc gada pārtraukuma, finālsacensību pirmajā mēģinājumā aizlēca 13,74 metrus tālu, un nākamajos divos piegājienos viņai vairs neizdevās uzlabot savu rezultātu.
Citi sporta veidi
Šodien 13:31
Trīssoļlēcēja Lasmane ar cerīgu sniegumu pēc ahileja cīpslas parrāvuma atgiezusies sacensību apritē
Latvijas trīssoļlēcēja Rūta Kate Lasmane šajā nedēļas nogalē Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) trīssoļlēkšanas sacensības sasniedza 10. labāko rezultātu šosezon pasaulē, norada Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Lasmane, kura pagājušajā nedēļā atgriezās sacensību apritē pēc gada pārtraukuma, finālsacensību pirmajā mēģinājumā aizlēca 13,74 metrus tālu, un nākamajos divos piegājienos viņai vairs neizdevās uzlabot savu rezultātu. Latvijas sportistes sasniegtais rezultāts ir otrais labākais starp NCAA startējošajām sportistēm, kā arī šobrīd desmitais labākais pasaulē.
Savukār Oskars Bambals sacensībās Manhetenā ar savu visu laiku sesto labāko rezultātu (1:48,90) uzvarēja 800 metru skrējienā, bet pēc tam ar finišu divās minūtēs un 23,87 sekundēs ieņēma pirmo vietu arī 1000 metru skrējienā.