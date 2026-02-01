Alkarass triumfē "Australian Open" un kļūst par jaunāko tenisistu, kurš uzvarējis visos četros "Grand Slam" turnīros
22 gadus vecais Spānijas tenisists Karloss Alkarass svētdien triumfēja Austrālijas atklātajā čempionātā, kļūstot par visu laiku jaunāko tenisistu, kurš izcīnījis uzvaru visos četros "Grand Slam" turnīros.
Pasaules pirmā rakete Alkarass finālā ar 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 pārspēja titulēto Serbijas tenisistu Novaku Džokoviču, kurš ATP rangā atrodas piektajā pozīcijā. Alkarass Austrālijas atklātā čempionāta finālā cīnījās pirmo reizi karjerā un kļuva par jaunāko tenisistu, kuram izdevies triumfēt visos četros "Grand Slam" turnīros. Viņš ir divas reizes uzvarējis Francijas atklātajā čempionātā un Vimbldonas čempionātā, kā arī "US Open".
Savukārt Džokovičs "Australian Open" finālā spēlēja 11. reizi karjerā, un visas iepriekšējās desmit reizes viņš kļuva par Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāju.
Pusfinālā Alkarass gandrīz piecu ar pusi stundu ilgā cīņā ar 6-4, 7-6 (7:5), 6-7 (3:7), 6-7 (4:7), 7-5 uzvarēja pagājušā gada finālistu Aleksandru Zverevu (ATP 3.) no Vācijas, bet Džokovičs ar 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 bija pārāks pār pēdējo divu gadu Austrālijas atklātā tenisa čempionāta uzvarētāju itāli Janniku Sinneru (ATP 2.).
Austrālijas atklātais čempionāts ir sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs. Pērn vīriešu vienspēlēs Sinners finālā ar 6-3, 7-6 (7:4), 6-3 pārspēja Aleksandru Zverevu no Vācijas.