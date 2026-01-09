Krievija naktī veikusi kārtējos uzbrukumus Kijivai - ir bojāgājušie un ievainotie; postījumi arī Ļvivā
Krievijas uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētai Kijivai naktī uz piektdienu nogalināti vismaz četri cilvēki, bet ievainoti seši, paziņoja Kijivas mērs Vitālijs Kličko.
Trīs no ievainotajiem tika hospitalizēti.
Mērs sākotnēji ziņoja par trim bojāgājušajiem, bet vēlāk piebilda, ka gājis bojā arī mediķis Darnicas rajonā.
Kad bezpilota lidaparāts trāpīja dzīvojamā namā Darnicas rajonā, notikuma vietā ieradās mediķi, lai palīdzētu cietušajiem. Atkārtotā trāpījumā viens no mediķiem tika nogalināts, bet vairāki tika ievainoti.
Ukrainas gaisa spēki brīdināja par raķešu triecienu draudiem visā valstī un apstiprināja, ka Krievijas bumbvedēji ir pacēlušies gaisā.
Kijivas apgabala apgabala kara administrācijas vadītājs Mikola Kalašniks aicināja cilvēkus palikt patvertnēs, līdz beigs skanēt gaisa trauksmes sirēnas.
Ukrainas rietumu pilsētas Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs paziņoja, ka ir trāpīts "kritiskajai infastruktūrai", bet "notikuma vietā strādā visi attiecīgie dienesti un tiek dzēsts ugunsgrēks".
ASV vēstniecība Kijivā ceturtdien brīdināja, ka "potenciāli nozīmīgs gaisa uzbrukums" var notikt jebkurā laikā tuvākajās dienās. Par to brīdināja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā vakara uzrunā.
Dažas stundas pirms šī uzbrukuma Krievija ceturtdien kritizēja plānu par Eiropas miera uzturētāju dislocēšanu Ukrainā un nosauca Kijivu ar sabiedrotajiem par "kara asi".