Venecuēlas pirmās lēdijas Silijas Floresas publiskais tēls slēpj nežēlīgu realitāti
Kad ASV speciāloperācijas laikā tika arestēts Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro, viņu aizveda kopā ar sievu Siliju Floresu. Daudziem radās dabisks jautājums: kāpēc jācieš ģimenei? Taču patiesībā viss nav tā, kā šķiet pirmajā mirklī.
Viltīgā dāma apzināti palika ēnā un publikai rādīja mīkstinātu tēlu — vadīja ģimenes televīzijas šovu un ar smaidu dejoja salsu kopā ar vīru. Taču realitāte ir pavisam cita. Kas īsti ir bīstamā un ietekmīgā Silija Floresa?
"Silija Floresa ir Maduros režīma galvenā figūra," nesen BBC žurnālistam Tomam Benetam sacīja Venecuēlas žurnālists Hose Enrike Arioha. "Viņa Maduroram bija ne tikai emocionāli uzticama persona, bet arī profesionāli uzticams līdzgaitnieks. Un Silija Floresa ļoti tiecas pēc varas."
Kad, lai nostiprinātu varu, bija nepieciešams iecelt radiniekus svarīgos amatos vai noslēpt narkotiku noziegumus, Floresa to darīja bez vilcināšanās.
Kad ASV karavīri veica nakts reidu Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā, viņi ne tikai izveda prezidentu Nikolasu Maduro no viņa rezidences un ielika lidmašīnā, kas devās uz Ņujorku — kopā ar viņu aizveda arī viņa sievu.
69 gadus veco Siliju Floresu jau ilgu laiku uzskata par vienu no ietekmīgākajām Venecuēlas personām, patstāvīgu spēlētāju, kas desmitgadēm ilgi noteica valsts likteni. Pēc daudzu gadu darbības Venecuēlas Nacionālajā asamblejā tieši viņa palīdzēja nostiprināt sava vīra varu pēc viņa uzvaras prezidenta vēlēšanās 2013. gadā.
Pirmā cīnītāja
Kā pirmā lēdija Madurs viņu nosauca par "Pirmo cīnītāju". Taču šajā lomā viņa apzināti atkāpās ēnā, rādīdama režīma "ģimenisko" tēlu, ko kritiķi uzskata par nežēlīgu.
Viņa vadīja televīzijas raidījumu "Con Cilia en Familia" un laiku pa laikam parādījās valsts televīzijā, lai dejotu salsu kopā ar vīru. Tomēr aiz kulisēm viņu uzskata par vienu no galvenajiem Madura padomdevējiem un par viņa politiskās izdzīvošanas arhitekti.
Pret Floresu tika izvirzītas apsūdzības korupcijā, un pēdējos gados viņas radinieki ASV tiesās tika notiesāti par kokaīna kontrabandu. Tagad Floresa kopā ar vīru stāsies tiesas priekšā Ņujorkā par narkotiku un ieroču tirdzniecību. Agrāk Maduro šīs apsūdzības noraidīja, saucot tās tikai par ieganstu, lai gāztu viņu no varas.
Ambiciozā advokāte
Silija Floresa iepazinās ar Maduro 1990. gadu sākumā, kad, būdama jauna un perspektīva advokāte, aizstāvēja neveiksmīgas 1992. gada valsts apvērsuma mēģinājuma organizētājus. Nemiernieku priekšgalā tajā laikā stāvēja Hugo Čavess, kurš vēlāk kļuva par prezidentu.
Tieši šajos gados viņa satika Maduro, kurš tajās dienās ieņēma nenozīmīgu amatu un strādāja par Čavesa apsargu.
"Dzīve mani savedusi kopā ar Siliju," romantiski aprakstīja Maduro šo tikšanos. "Viņa bija vairāku cīnītāju, patriotiski noskaņotu karavīru, advokāte. Viņa bija arī komandante Čavesa advokāte, un būt advokātei Čavesam… tas bija smags darbs! Es viņu satiku šajos cīņas gados, un viņa uzreiz man iepatikās."
Kopš tā laika Floresas un Maduro likteņi cieši saistījās ar Čavesu un viņa politisko kustību.
Pēc Čavesa uzvaras prezidenta vēlēšanās 1998. gadā Floresa strauji kāpa politiskajā hierarhijā: 2000. gadā viņa iestājās Nacionālajā asamblejā, bet 2006. gadā kļuva par tās priekšsēdētāju.
No leļļu meistara līdz dzīvesbiedrei
Kad Čavess 2013. gadā nomira, Floresa pilnībā atbalstīja Maduro, kurš ar nelielu pārsvaru uzvarēja nākamajās prezidenta vēlēšanās.
Dažu mēnešu laikā pāris apprecējās, oficiāli noformējot ilgstošas attiecības. Līdz tam viņi gadiem ilgi dzīvoja kopā un audzināja bērnus no iepriekšējām attiecībām: Floresai no iepriekšējām attiecībām bija trīs bērni, Maduro — viens bērns.
"Viņa kļuva par Maduro režīma galveno figūru," sacīja Venecuēlas žurnālists un žurnāla "Americas Quarterly" izpildredaktors Hose Enrike Arioha.
Savā karjerā Silija Floresa vairākkārt saskārās ar apsūdzībām korupcijā. 2012. gadā arodbiedrības apsūdzēja tajā, ka viņas ietekmē darbā tika pieņemti 40 tuvi cilvēki, tajā skaitā daudzi tiešie radinieki.
"Mana ģimene ieradās šeit, un es ļoti lepojos, ka viņi ir mana ģimene. Es viņus aizstāvēšu," Floresa toreiz atbildēja uz apsūdzībām, faktiski tās atzīstot.
2015. gada novembrī Floresas uzvārds parādījās lietā, kad divi Floresas brālēni — Fransisko Flores de Freitas un Efrains Antonio Kampa Flores — tika arestēti Haitī ASV Narkotiku apkarošanas pārvaldes (DEA) slepenās operācijas laikā. Floresas radinieki tika aizturēti, mēģinot nosūtīt uz ASV 800 kilogramus kokaīnu.
Floresa uzbruka ASV varasiestādēm, apsūdzot tās brālēnu "nolaupīšanā", taču tiesnesis abiem piesprieda 18 gadus cietumā par narkotiku tirdzniecību. 2022. gadā viņus atgrieza Venecuēlā apmaiņas ietvaros, prezidenta Džo Baidena laikā.
Taču pagājušajā mēnesī Trampa administrācija paziņoja par jaunām sankcijām attiecībā uz abiem brālēniem, kā arī trešo — Karlosu Eriku Malpiku Floresu. ASV finanšu ministrs Skots Besents sacīja: "Nikolas Maduro un viņa noziedzīgie līdzgaitnieki Venecuēlā aplūdina Savienotās Valstis ar narkotikām, kas indē amerikāņu tautu. Finanšu ministrija sauc režīmu, tā draugus un visus saistītos uzņēmumus pie atbildības par turpinātajiem noziegumiem."
Kukulis simtiem tūkstošu dolāru apmērā
Nesen publicētajā apsūdzībā pret Floresu viņai tiek inkriminēts, cita starpā, 2007. gadā saņemts kukulis simtiem tūkstošu dolāru apmērā par tikšanās organizēšanu starp "lielu narkotiku tirgotāju" un Venecuēlas Nacionālā narkotiku apkarošanas aģentūras direktoru.
"Silija Floresa ir daļa no ietekmīgas, dziļi korumpētas, cilvēktiesības pārkāpjošas un nežēlīgas valdības," saka Čatema nama (Chatham House) vadošais Latīņamerikas programmas pētnieks Kristofers Sabatini.
Silija Floresa stāsies tiesas priekšā kopā ar Nikolasu Maduro, un nav pamata domāt, ka runa ir par kaut kādu pieticīgu, mīkstu un ģimenes orientētu dāmu, kura nejauši nonāca sistēmas ritenī kopā ar ietekmīgu vīru, norāda BBC.