Lidmašīnā ir divas rindas, kurās labāk nekad nesēdēt: stjuarts atklāj iemeslus
Ilgi lidojumi var būt nogurdinoši, īpaši, ja jūs sēžat šaurajā ekonomiskās klases salonā un lidojuma ilgums pārsniedz desmit stundas. Tomēr izdevums "Express" dalījās ar vairākiem padomiem un knifiem, kas var palīdzēt padarīt jūsu lidojumu patīkamāku.
Lidmašīnas apkalpes loceklis ar piecu gadu lidojumu pieredzi pastāstīja, ka ir noteiktas sēdvietas, kuras viņš pats nekad neizvēlētos. Pēc viņa teiktā, daudzi cilvēki izvēlas vietas pie starpsienas, rindas pie avārijas izejām vai pat sēdvietas tualešu tuvumā, taču apkalpes loceklis ieteica pasažieriem no tā izvairīties, ja vien ir šāda iespēja.
"Man nepatīk pirmā rinda pie spārniem. Cilvēki pulcējas pie tualetēm, un tur var būt trokšņaini zīdaiņu dēļ, kas atrodas šūpulīšos pie starpsienas. Tomēr sēdvietām pie avārijas izejas noteikti ir vairāk vietas kājām, tāpēc tās ir populārākas," viņš paskaidroja.
Tomēr apkalpes loceklis norādīja, ka, ja jūs tomēr nolemjat sēdēt šādā vietā, līdzi vajadzētu paņemt divas lietas.
"Dažās vecākās lidmašīnās pie avārijas izejas rindām var būt diezgan vēss. Es parasti izvairos no šīm vietām, ja cilvēks ir jutīgs pret aukstumu," piebilda eksperts.
Tāpēc, ja vēlaties justies komfortablāk, stjuarts iesaka paņemt līdzi dažas papildu lietas, lai sasildītos.
"Jums nekas netraucē ņemt līdzi papildu zeķes lidojumam vai pat sildāmo maisiņu — mēs ar prieku to piepildīsim jums lidojuma laikā," norādīja ceļojumu medicīniskās apdrošināšanas uzņēmumā "AllClear", kas sadarbojās ar "Virgin Atlantic" apkalpes locekli.
Eksperts arī uzsvēra, ka viņš neizvēlētos sēdvietas lidmašīnas aizmugurē, jo tur var būt trokšņaini.
"Aizmugurē lidmašīnā var būt nedaudz skaļāk, jo tualešu skalošana ir pietiekami skaļa. Sēdekļi aizmugurē visās mūsu lidmašīnās ir atgāžami, tāpēc tā nav problēma, taču nakts lidojumos gaisma var spīdēt cauri virtuves aizkariem, un var būt troksnis, jo apkalpe strādā. Tāpēc es arī neizvēlētos pēdējās rindas sēdvietas," sacīja apkalpes loceklis.