Murmanskas apgabalā meklē tūristi, kuru ledus peldes laikā aiznesa straume
1. janvāra vakarā grupas ledus peldes laikā pie Murmanskas spēcīga upes straume aiznesusi 57 gadus vecu sievieti no Baltkrievijas. Viņas meklēšana turpinās.
Speciālisti norāda, ka meklēšanas operācija norit ārkārtīgi sarežģītos laikapstākļos: 30 grādu salā un biezā miglā, kas burtiski "karājas" virs upes un būtiski samazina redzamību. Turklāt Murmanskas apgabalā šobrīd valda polārā nakts — periods, kad saule neparādās virs horizonta.
В Мурманской области ищут туристку из Беларуси, которую унесло течением во время айс-флоатинга - плавания во льдах в специальном костюме. pic.twitter.com/2mKWkhgvOl— bbcrussian (@bbcrussian) January 6, 2026
"Pazudusi ir manas sievas mamma. Mēs paši vēl īsti neko nezinām un cenšamies noskaidrot. Zinām tikai to, ka viņa tieši Jaunajā gadā gribēja turp aizbraukt," portālam "Onlíner" pastāstīja pazudušās baltkrievietes znots.
"Gribēja redzēt vaļus un polāro nakti"
Pēc pazudušās sievietes znota teiktā, viņa nenodarbojās ar ekstrēmiem sporta veidiem, bet bija "vienkārši pati par sevi aktīva".
"Viņa devās braucienā organizētas grupas sastāvā. Organizācija (pat vēl nezinu tās nosaukumu) piedāvāja noteiktu pasākumu programmu. Kas tieši par ko atbildēja, pagaidām nezinu. Kriminālprocess ir ierosināts pret personu, kurai bija jāuzrauga cilvēki, kuriem bija jāiet ūdenī."
Pazudušās sievietes sena paziņa Oksana portālam "Onlíner" pastāstīja, ka V. jau pagājušā gada rudenī dalījusies ar plāniem doties uz Kolas pussalu, lai, "ja paveiksies, redzētu vaļus, polāro nakti un visu, kas saistīts ar šī reģiona īpatnībām".
"Mēs visi šobrīd esam šokā. V. bija ļoti enerģiska sieviete. Mēs iepazināmies vēl 90. gados kvalifikācijas celšanas kursos, kad strādājām par medmāsām. Vēlāk viņa ieguva augstāko izglītību, strādāja par grāmatvedi, bet medicīnu nepameta. Septembrī mēs ar V. apspriedām citas manas paziņas braucienu uz Murmansku, un viņa jau tad iedegās par ideju doties turp arī pati. Nevaru teikt, ka viņai būtu bijis konkrēts mērķis peldēt, taču noteikti zinu, ka viņa vēlējās pamēģināt kaut ko tādu, ko iepriekš nekad nebija darījusi. Turklāt aisfloutings šobrīd ir ļoti reklamēta izklaide."
Pēc Oksanas teiktā, viņa dalījusies ar V. ar citas sievietes piedzīvotajām bailēm, kura ledus peldes laikā piedzīvoja spēcīgu stresu, jo pie viņas hidrotērpa nebija piestiprināta drošības virve un straume gandrīz viņu aiznesa.
"Viņu izglāba tikai tas, ka viņa lēnām, nespējot pasaukt instruktoru, jo vēja un viļņu dēļ bija ļoti skaļi, sāka airēties krasta virzienā. V. toreiz to uztvēra ar humoru, bet es, godīgi sakot, pat nezināju visas šī piedzīvojuma detaļas."
"Ja paveicas, var peldēt kopā ar roņiem"
Incidents ar baltkrievieti notika 1. janvārī Kolas pilsētā pie Tulomas upes. Tūristu grupa, kuras sastāvā bija arī baltkrieviete, devās uz vietu, kur bija paredzētas ledus peldes nodarbības. Tā ir pietiekami populāra izklaide Kolas pussalā, kuras būtība ir iegremdēšanās ledainā ūdenī speciālos hidrotērpos. Peldes laikā cilvēks it kā "planē" uz ūdens virsmas. Kustēties šādā tērpā bez iemaņām un pieredzes ir ļoti grūti, tāpēc visbiežāk tūristus ūdenī pieskata instruktors.
Zināms, ka līdzīgs incidents ledus peldes laikā notika 26. decembrī, un toreiz tūristus izdevās izglābt. Nevēlamā situācijā nonāca Indijas un Ķīnas pilsoņi. Vietējās interneta kopienās raksta, ka tūristu izglābšana izdevās nejauši: netālu no vietas, kur viņus atrada, tika testēta laiva. "Izglābtie cilvēki bija ļoti nobijušies un raudāja," ziņoja vietējie mediji.
"Hidrotērpu derīguma termiņš beidzies"
Raksta sagatavošanas laikā kļuva zināms, ka ledus peldes organizatoram, kura laikā upes straume aiznesa baltkrievieti, ir izvirzītas apsūdzības. Izmeklēšana noskaidrojusi, ka hidrotērpi bija bīstami: derīguma termiņš beidzies, pārbaudes netika veiktas.
"Krievijas izmeklēšanas komiteja Murmanskas apgabalā ziņo, ka kriminālprocesa ietvaros no lietā iesaistītās personas izņemti speciālie hidrotērpi, kuru pārbaudē konstatēts, ka tie neatbilst drošības prasībām, ir beidzies derīguma termiņš, un nav veikta pienācīga ikgadēja pārbaude."