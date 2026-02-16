"Rīgas Hokeja skola" "Optibet" hokeja līgas mačā Tallinā piedzīvo zaudējumu
"Rīgas Hokeja skola" pirmdien, 16. februārī, "Optibet" hokeja līgas (OHL) spēlē viesos ar rezultātu 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) piekāpās Tallinas "Panter" komandai.
Rīdziniekiem vienīgos vārtus guva Stefans Rots, bet pretiniekiem ar "hat-trick" izcēlās Maksims Lovkovs. Pa 54 punktiem ir "Mogo"/RSU, "Zemgale"/LBTU un "Liepājas hokeja komandai" attiecīgi 33, 34 un 34 spēlēs, kamēr tālāk ar 51 punktu 32 mačos ir Kijivas "Capitals". Rīgas "Prizma" komandai ir 34 punkti 35 spēlēs, Tallinas "Panter" - 30 punkti 34 spēlēs, Elektrēnu "Energija" hokejistiem ir 19 punkti 34 cīņās, "Rīgas Hokeja skola" guvusi 18 punktus 33 dueļos, bet Viļņas "Hockey punks" iekrājusi 14 punktus 33 spēlēs.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta. Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas. Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.