Vīrietis šā gada 16. februārī aptuveni pulksten 18 izgājis no stacionāra "Latvijas infektoloģijas centrs" Rīgā, Linezera ielā 3, un nav atgriezies.
112
Šodien 21:55
Rīgā tiek meklēts bezvēsts pazudušais Reinis Akmeņlauks
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 1991. gadā dzimušo Raivi Akmeņlauku.
Vīrietis šā gada 16. februārī aptuveni pulksten 18 izgājis no stacionāra "Latvijas infektoloģijas centrs" Rīgā, Linezera ielā 3, un nav atgriezies. Pazīmes: liela auguma, tumšas krāsas matiem, tumšu bārdu, izteikti dzeltenu ādas krāsu. Bija ģērbies zilā džemperī, pelēkās biksēs, pelēkās čībās. Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Vīrietis šā gada 16. februārī aptuveni pulksten 18 izgājis no stacionāra "Latvijas infektoloģijas centrs" Rīgā, Linezera ielā 3, un nav atgriezies.