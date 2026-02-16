95 gadu vecumā mūžībā devies leģendārais aktieris Roberts Duvāls

Roberts Duvāls (1931-2026)
95 gadu vecumā mūžībā devies oskarotais Holivudas aktieris Roberts Duvāls (1931-2026).
Par Duvāla nāvi sociālajos tīklos paziņoja viņa sieva Lusiana, kas norādīja, ka Roberts devās mūžībā 15. februārī, savās mājās. “Vakar mēs atvadījāmies no mana mīļotā vīra, dārga drauga un viena no izcilākajiem mūsu laikmeta aktieriem,” pauda Lusiana. Viņa uzsvēra, ka Duvāla aizrautība ar aktiermākslu bijusi tikpat spēcīga kā viņa mīlestība pret dzīvi:“ Katrā no savām daudzajām lomām Roberts atdeva sevi visu, pilnībā iegremdējoties savos varoņos un patiesi atklājot cilvēciskā gara būtību, ko šie varoņi iemiesoja.” Ģimene lūgusi cienīt viņu privātumu, aicinot Roberta piemiņu godināt, noskatoties kādu lielisku filmu, kurā viņš atveido kādu no lomām.
Duvāla karjera ilga vairāk nekā septiņas desmitgades, un viņš laika gaitā kļuva par vienu no cienījamākajiem aktieriem Holivudā. Viņš spilgti atveidoja Toma Heigena lomu Frānsisa Forda Kopolas filmā “Krusttēvs” (1972) un tās turpinājumā, kā arī leitnantu Kilgoru episkajā kara drāmā “Apokalipse tagad”. Par lomu filmā “Tender Mercies” (1983) viņš saņēma Amerikas Kinoakadēmijas balvu kā labākais aktieris. Starp citām ievērojamām filmām, kurās piedalījies Roberts, ir “The Conversation”, “Network”, “The Natural”, “The Great Santini”, “Open Range”, “The Apostle”, “The Judge”, “Jack Reacher” un “Widows”.