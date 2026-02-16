Ukrainas armija aizvadītajā nedēļā atkaroja lielāko platību 2,5 gadu laikā
Ukrainas armijai aizvadītajā nedēļā no trešdienas līdz svētdienai izdevās atkarot Krievijai 201 kvadrātkilometru Ukrainas teritorijas, liecina ziņu aģentūras AFP veiktā ASV Kara izpētes institūta (ISW) datu analīze.
Atgūtā teritorija ir gandrīz līdzvērtīga Krievijas teritoriālajiem ieguvumiem visa decembra laikā. Tā ir arī lielākā platība, ko Ukrainas spēki atguvuši tik īsā laika posmā kopš 2023. gada jūnija, kad sāka pretuzbrukuma operācijas.
ISW skaidroja, ka neseno Ukrainas pretuzbrukumu panākumi, visticamāk, ir saistīti ar to, ka Krievijas armijai bloķēta piekļuve "Starlink" interneta pakalpojumiem.
Pirmie "Starlink" termināļi Krievijas armijā sāka parādīties 2023. gada otrajā pusē. Tie lielākoties ir "pelēkie" termināļi, kas iegādāti un kontrabandas ceļā ievesti no trešām valstīm.
Jau ziņots, ka Ukrainas Aizsardzības ministrija februāra sākumā vienojās ar ASV uzņēmumu "SpaceX" par nelegālo "Starlink" termināļu atslēgšanu. Neizmantojot "Starlink", Krievijas armijai izdevās pavirzīties uz priekšu tikai 9. februārī, bet pārējās dienās Ukraina guva pārsvaru, secinājis ISW.
Ukrainas armijas atkarotā teritorija atrodas aptuveni 80 kilometru attālumā uz austrumiem no Zaporižjas pilsētas. Februāra vidū Maskava pilnībā vai daļēji kontrolēja 19,5% Ukrainas teritorijas, salīdzinot ar 18,6% gadu iepriekš, liecina ISW dati.