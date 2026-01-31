Latvijā šodien valdīs bargs sals.
Šodien 09:12
Sestdien spīdēs saule, taču saglabāsies stiprs sals līdz -15 grādiem
Sestdien dienas laikā gaiss atdzisīs līdz -10...-15 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Dienā anticiklona ietekmē lielākajā daļā valsts uzspīdēs saule, vien brīžiem debesis aizklās kāds mākonis un laiks būs sauss.
Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš.
Maksimālā gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā būs -10...-15 grādi, bet Kurzemes ziemeļos siltāks - tur būs -5…-10 grādi.
Rīgā diena būs saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Turpinās dominēt lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš, un gaisa temperatūra gaidāma -10...-12 grādi.