Izskan pirmās versijas par traģisko notikumu Rēzeknē: bojāgājušie ir tēvs un meita
Noskaidrots, ka Rēzeknē kādā dzīvoklī atrastie bojāgājušie ir tēvs un viņa nepilnus divus gadus vecā meita.
Pēc raidījuma “Degpunktā” rīcībā esošās neoficiālās informācijas, meitenītes vecāki dzīvojuši šķirti. Traģēdijas brīdī bērns bijis atstāts tēva uzraudzībā, kamēr māte atradusies darbā.
Viena no versijām, kas tiek izskatīta, ka dzīvoklī, iespējams, noticis nelaimes gadījums vai neparedzēta situācija, kuras rezultātā bērns guvis nāvējošas traumas. Pēc notikušā, nespējot to pārdzīvot, vīrietis, iespējams, atņēmis sev dzīvību.
Valsts policijas (VP) pārstāve Jūlija Jurāne informē, ka saistībā ar traģisko notikumu ir uzsākts kriminālprocess un nozīmētas ekspertīzes, lai precīzi noskaidrotu abu personu nāves cēloņus.
"Sākotnējā informācija neliecina par citu personu iesaisti noziedzīgajā nodarījumā," norāda policijas pārstāve. Policija turpina skaidrot precīzus notikušā apstākļus.