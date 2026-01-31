Par teju diviem miljoniem eiro tiks atjaunota Priekules vidusskola
Šī gada sākumā Priekules vidusskolā uzsākušies vērienīgi būvdarbi, kuru kopējās izmaksas sasniegs 1 809 078,28 eiro.
Projektā paredzēta Priekules vidusskolas mācību telpu atjaunošana, sanitāro mezglu pārbūve, vides pieejamības nodrošināšana, apkures, ventilācijas un elektroinstalācijas sistēmu modernizācija, kā arī tiks iegādāts mācību aprīkojums un mēbeles, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, īpaši STEM un dizaina un tehnoloģiju priekšmetos, vēsta Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
Priekules vidusskolas būvdarbu realizēšanai noslēgts līgums ar būvnieku SIA “BILDBERG” par līgumsummu 1 809 078,28 eiro ar PVN.
Būvdarbu norises laikā mācību process Priekules vidusskolas audzēkņiem šajā mācību semestrī tiks organizēts citās pašvaldības telpās. Aicina skolēnus, vecākus un skolas personālu būt saprotošiem un iecietīgiem šajā pārejas periodā — īslaicīgas neērtības ir ieguldījums mūsdienīgas un pilnveidotas mācību vides izveidē.