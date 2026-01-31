Balvu fotomāksliniece Gunita Kaša piedāvā jaunu veidu, kā saglabāt svētku mirkļus
Balvos dzīvojošā fotogrāfe un dizainere Gunita Kaša no hobija izkopusi profesionālu pakalpojumu klāstu — no ģimeņu un kāzu fotografēšanas līdz svētku dizainam — un ieviesusi pašu veidotu foto kasti ar tūlītēju izdruku un digitālo galeriju.
Pateicoties pieredzei, personiskam pieskārienam un sadarbībai ar Latgales Svinību studiju, viņa piedāvā pilnu, uzticamu risinājumu nozīmīgāko mirkļu iemūžināšanai.
Ar fotografēšanu Gunita aizrāvās jau bērnībā. 2006. gadā viņa iegādājās savu pirmo digitālo fotoaparātu, bet 2011. gadā – pirmo spoguļkameru Canon. Laika gaitā interese par fotografēšanu arvien pieauga, prasmes pilnveidojās, un hobijs pakāpeniski pārtapa par profesionālu nodarbošanos, vēstī Balvi.lv.
Uzņēmīgā balvēniete ir ir ieguvusi profesionālās kvalifikācijas apliecību kā fotogrāfe un regulāri papildina savas zināšanas fotokursos, meistarklasēs un fotoplenēros. Papildus fotografēšanai Gunita darbojas arī grafiskajā dizainā un attēlu apstrādē, kas ļauj klientiem piedāvāt vizuāli saskaņotu un pārdomātu gala rezultātu.
Būtiska Gunitas profesionālās pieredzes daļa ir vairāk nekā 15 gadu darba pieredze organizatoriskajā darbā, klientu apkalpošanā un vadībā. Gunita uzsver, ka viņai ir svarīgi radīt uzticības pilnu un nepiespiestu atmosfēru, īpaši ģimenes svētkos, pasākumos un kāzās.
Balvu pilsētas, Balvu novada un arī citu novadu iedzīvotāji Gunitu jau iepazinuši kā fotogrāfi, kura piedāvā ģimeņu, bērnu, portretu, produktu un dažādu pasākumu fotografēšanu, tostarp arī kāzu fotografēšanu. Novērojot, ka cilvēkiem ne vienmēr ir ērti doties uz fotostudiju, bet ir vēlme fotografēties tieši savos svētkos, radās ideja par foto kastes izveidi. 2025. gadā Gunita Kaša Balvu novada pašvaldības projektu konkursā “Tava biznesa ideja Balvu novadā 2025” iesniedza projektu “Atmiņu kaste – vieta, kur glabājas fotogrāfijas un atmiņas”. Projekts saņēma daļēju pašvaldības atbalstu 760,18 euro apmērā, kas tika novirzīts profesionāla sublimācijas printera iegādei. Printera kopējā iegādes vērtība ir 1 329,90 euro, un tas nodrošina augstas kvalitātes fotogrāfiju tūlītēju izdruku pasākumu laikā.
Lai ieceri īstenotu pilnā apjomā, Gunita ieguldīja arī vairāk nekā 4 000 euro personīgo līdzekļu. Viņai bija svarīgi radīt kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu pakalpojumu, kas kalpotu ilgtermiņā. Līdz projekta iesniegšanas brīdim Balvu novadā šāds pakalpojums nebija pieejams, un interesentiem foto kaste bija jāmeklē citos novados.
Foto kastes pakalpojums sniedz iespēju pasākuma laikā uzreiz saņemt izdrukātas fotogrāfijas. Izmantojot profesionālo printeri, iespējams izdrukāt ne tikai foto kastes uzņemtās bildes, bet arī klientu iesūtītas fotogrāfijas, ja ir vēlme tās iegūt drukātā veidā.
“Klientiem piedāvāju pilnu pakalpojumu - pati piegādāju un uzstādu foto kasti, esmu klāt pasākuma laikā un palīdzu cilvēkiem justies brīvi. Pēc iepriekšēja pasūtījuma sagatavoju arī personalizētus foto rāmīšus ar pasākuma nosaukumu vai logo, kā arī piedāvāju aksesuārus jautrākām bildēm,” vietnei Balvi.lv stāsta Gunita Kaša.
Gunita uzskata, ka veiksmīgu pasākumu pamatā ir sadarbība, tāpēc 2025. gadā viņa pievienojās Latgales Svinību studijai, kas apvieno pasākumu vadītāju Lauru Zujāni, dekoratori Jūliju Petuhovu, kūku meistari Sintiju Salmani un DJ Ingaru, kurš rūpējas par skaņu un gaismu. Pievienojoties komandai, Gunita papildina studijas piedāvājumu ar profesionālu fotografēšanu, foto kastes pakalpojumu un svētku drukāto un digitālo dizaina materiālu izstrādi.