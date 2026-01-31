“Pretīgi skatīties” - slavenie aktieri, kuri gadiem ilgi nicinājuši “Oskarus”
Lai gan lielākā daļa aktieru visu mūžu strādā ar sapni kādreiz rokās turēt godalgoto “Oskaru”, ne visas slavenības ir sajūsmā par kino industrijas svarīgāko vakaru.
Kopš Amerikas Kinoakadēmijas balvas tika pasniegtas pirmo reizi 1929. gadā, vairāki slaveni aktieri un aktrises ir atklāti kritizējuši ikgadējo ceremoniju un visu tai apkārt esošo pompu un greznību.
Tā, piemēram, aktrise Glenda Džeksone, kura saņēma “Oskaru” par labāko aktrises lomu 1970. gada filmā “Women in Love” un atkārtoti — 1973. gadā par filmu “A Touch of Class”, 2016. gadā sacīja, ka “Oskari” esot “vesela kaudze ar pilnīgām muļķībām”.
Savukārt Džordžs K. Skots, kurš 1970. gadā ieguva “Oskaru” par ikonisko ģenerāļa Džordža S. Patona lomu filmā “Patton”, ceremoniju slaveni nodēvēja par “divu stundu gaļas parādi — publisku izrādi ar mākslīgi radītu spriedzi ekonomisku iemeslu dēļ”, kā arī par “aizvainojošu, barbarisku un pēc būtības samaitātu”.
Tuvojoties kārtējai “Oskaru” ceremonijai, lūk, dažas no slavenākajām zvaigznēm, kas gadu gaitā asi kritizējušas šo balvu pasniegšanu: