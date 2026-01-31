Ceļojumu eksperti neiesaka! 11 Eiropas pilsētas, uz kurām šogad labāk nebraukt
Ceļojumu eksperti no uzņēmuma "Holidu", kas nodarbojas ar brīvdienu māju nomu, veica pētījumu, nosakot visvairāk tūristu apmeklētās Eiropas pilsētas. Ja jums nepatīk stress un sastrēgumi, kas saistīti ar lieliem cilvēku pūļiem, no šīm 11 pilsētām labāk izvairīties.
Dati iegūti no analītiskās kompānijas "Euromonitor International". Pētījumā ir uzskaitītas 36 Eiropas pilsētas, kas "pārslogotas ar tūristiem", tomēr top-11 situācija ir visekstremālākā — deviņi un vairāk tūristu uz vienu iedzīvotāju.
Saraksta līdere ir Dubrovnika. Šī Horvātijas pilsēta piesaista lielu skaitu viesu, pateicoties vēsturiskajiem apskates objektiem, gleznainajai jūras piekrastei un popularitātei, kas saistīta ar seriālu "Troņu spēles".
Saskaņā ar pētījumu uz vienu Dubrovnikas iedzīvotāju vidēji attiecas 27,42 tūristi. Otro vietu ieņem Grieķijas Rodosa — 26,33 tūristi uz vienu iedzīvotāju. Nākamās ir Venēcija ar vairāk nekā 21 tūristu uz vienu iedzīvotāju un Iraklions, kur šis rādītājs ir 18,43.
Pilns saraksts ar 11 visvairāk tūristiem pārslogotajām Eiropas pilsētām ir šāds: Dubrovnika (Horvātija), Rodosa (Grieķija), Venēcija (Itālija), Iraklions (Grieķija), Florence (Itālija), Reikjavīka (Islande), Amsterdama (Nīderlande), Lisabona (Portugāle), Porto (Portugāle), Dublina (Īrija), Atēnas (Grieķija).
Pēdējos gados pārāk tūristu skaita problēma ir kļuvusi par vienu no visvairāk apspriestajām tēmām. Tā īpaši aktuāla ir Spānijā, kur vietējie iedzīvotāji vairākkārt ir rīkojuši protestus, saistībā ar pārāk lielu tūristu skaitu. Demonstrācijas notika tādās populārās vietās kā Barselona, Tenerife un Lanzarote.
Dažas pilsētas veic nestandarta pasākumus, lai cīnītos ar pārāk lielām pūļiem. Piemēram, Romā tika ieviesta jauna maksa par slavenā Trevi strūklakas apmeklējumu, lai vismaz daļēji ierobežotu tūristu plūsmu, kas vēlas redzēt vienu no pilsētas slavenākajiem apskates objektiem.