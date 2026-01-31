VIDEO: dramatiski notikumi Lietuvas-Baltkrievijas pierobežā - kameras fiksē kā lapsas bezkaunīgi apzog ūdrus un vanagu
Lietuvas robežsargi uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas fiksējuši dramatiskus notikumus, kuros iesaistīti noziedzīgi kūmiņi.
"Robežsargi, kas sargā robežu ar Baltkrieviju, ar uzraudzības sistēmas kamerām nereti fiksē arī dramatiskus notikumus dzīvnieku pasaulē. Šoreiz mūsu uzmanību piesaistīja īstas Nemunas upes „noziedznieces” – lapsas, kuras bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem nozaga zivis ūdram un pat jūras ērglim! Izskatās, ka šajā teritorijā darbojas organizēta lapsu banda – viņas ir viltīgas, pūkainas un par saviem grēkiem netiek sodītas," jautri sociālajos tīklos nosaka Lietuvas robežsardze.
Vairums iedzīvotāju redzēto uztvēruši ar sajūsmu, nodēvējot kūmiņus par īstiem viltniekiem, vai paužot, lai ūdrs nežēlojas, jo ātri vien nozvejos sev jaunas zivis. Tikmēr daži ironisko toni nav sapratuši un uzsver, ka "lapsa nav nekāda noziedzniece, jo viņa tā rīkojas, lai izdzīvotu".
Jau ziņots, ka ziemīgie laikapstākļi šonedēļ Lietuvā kļuvuši par nopietnu pārbaudījumu kā cilvēkiem, tā dzīvniekiem. Laikapstākļu ietekmē ceļi un ielas atsevišķos rajonos bija pārvērtušās slidotavās, bet automašīnas nereti iebrauca grāvī. Bet trešdien Pluņģes ugunsdzēsējiem izdevās izglābt ledū ielūzušu zirgu.